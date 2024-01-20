20 января 2024, 07:01

Подтверждена гибель на Украине разведчика из Волгограда

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Волгоградец Роман Тюхтин, служивший разведчиком, погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 658 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января стало известно о гибели на Украине Сергея Шаповалова из Чернышковского района. Он стал, по меньшей мере, 657 жителем Волгоградской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне проведения военной операции на Украине погиб житель Волгограда Роман Тюхтин. Информацию об этом подтвердили в военном комиссариате по Кировскому, Советскому и Ворошиловскому районам. По словам супруги военнослужащего, Тюхтин служил в разведывательном подразделении, передал 17 января "Волгоград Онлайн".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 658 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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