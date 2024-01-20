20 января 2024, 06:07

Четверо жителей Анапы обвинены в покушении на убийство пристава и полицейского

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Дошло до суда дело четырех сторонников движения "Граждане СССР"* из Анапы, они обвиняются в покушении на убийство полицейского и судебного пристава, а также создании преступного сообщества

Как писал "Кавказский узел", в конце января 2023 года стало известно о задержании четырех жителей Анапы, которые, по данным следствия, готовили убийство судебного пристава. По данным источников в правоохранительных органах, в числе задержанных - члены "Профсоюза СССР", который имеет отношение к "Гражданам СССР"*. Телеграм-канал Baza сообщил, что задержанные - Алексей Глимейдо, Юрий Садловский, Игорь Гужев и Станислав Паркшеев.

В Анапский городской суд поступило дело четырех местных жителей, которые обвиняются в попытке организовать убийство должностных лиц и в участии в преступном сообществе, пишет 19 января "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2021 году четверо жителей Анапы создали преступное сообщество и решили организовать убийство сотрудников Федеральной службы судебным приставов и МВД. Для этого они подыскивали наемных убийц, в роли которых выступили оперативники, которые получили от упомянутых граждан в январе 2023 года бутылки с зажигательной смесью. Мужчины сообщили оперативникам адреса предполагаемых жертв.

На сайте Анапского городского суда указано, что обвиняемыми по делу являются Алексей Глимейдо, Игорь Гужев, Станислав Паркшеев. Имя четвертого обвиняемого не указано. Дело рассматривается в закрытом режиме с участием присяжных заседателей.

Комментариями фигурантов дела по поводу обвинения и данных следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2021 года в Краснодаре суд приговорил к шести годам заключения 70-летнюю сторонницу "Граждан СССР"* Зою Малову по делу о покушении на раввина.

30 октября 2022 года Краснодарский краевой суд утвердил приговор стороннице "Граждан СССР"* из Абинского района Анне Труновой, получившей ранее год лишения свободы условно за угрозы полицейскому.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена.

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Примечание:

"Сторонница "Граждан СССР"* осуждена на Кубани за подготовку покушения на раввина", "Трое жителей Кубани осуждены за экстремизм", "Житель Кубани заподозрен в экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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