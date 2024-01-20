СБУ передало в суд дело Магомеда Даудова

20 января 2024, 02:13

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Завершено расследование в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, развязывании боевых действий и оправдании спецоперации, заявила Служба безопасности Украины.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательства причастности главы парламента Чечни Магомеда Даудов к формированию "Новых штурмовых подразделений", которые дислоцируются на территории Южного Кавказа. По данным украинского ведомства, Даудов подозревается в нарушении трех статей УК Украины, в частности, пособничестве в военных действиях, пособничестве в действиях, направленных на смену границ территории Украины, и оправдании военных действий против Украины. Сам Даудов признал утверждения СБУ правдивым.

Служба безопасности Украины сообщила 19 января, что завершено расследование в отношении председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, его дело передано в суд. Об этом украинское ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Даудов подозревается по трем статьям УК Украины - в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планировании, подготовке, развязывании и ведении военной операции; оправдании спецоперации. СБУ также уточнило, что, так как Даудов находится на территории России, то продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий", в Уголовном кодексе Украины за это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности". 12 января стало известно, что Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения депутату Госдумы Адаму Делимханову в посягательстве на территориальную целостность Украины и в оправдании военной операции. Делимханов заявил, что эти обвинения для него не имеют значения.

Жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, указав, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

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