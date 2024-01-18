Норвежский Хельсинкский комитет собрал воспоминания о депортации народов

18 января 2024, 19:54

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Цикл материалов, рассказывающих о депортации народов в годы советской власти, подготовлен Норвежским Хельсинкским комитетом, в них собраны, в частности, воспоминания карачаевцев и калмыков о высылке из родных мест и годах в изгнании.

Как писал "Кавказский узел", в 80-ю годовщину депортации карачаевцев в центральной мечети Карачаевска прошли религиозные обряды в память о жертвах трагических событий 1943 года.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных — более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей — погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. В справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев" собраны основные данные о депортации карачаевского народа.

Норвежский Хельсинкский комитет (НХК) подготовил серию статей, посвященных воспоминаниям о страданиях народов, которые подверглись массовой депортации в 1943-44 годах. "Тысячи невинных людей погибли в пути и из-за тяжелых условий в спецпоселениях, расположенных в Сибири и Средней Азии. Вернувшись на родину в 1957 году, многие этнические группы обнаружили, что их язык и культура приходят в упадок. Мы поговорили с представителями различных этнических групп и узнали, что они думают о прошлом и настоящем своего народа", - сообщили "Кавказскому узлу" в НХК.

Одна из статей из этой серии, опубликованных на сайте комитета, посвящена 80-летию депортации карачаевцев, второй материал посвящен депортации калмыков. Материалы выпущены на английском и норвежском языках.

Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Напомним, в сентябре 2023 года активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа раскритиковали новый школьный учебник по истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. Активисты потребовали изъять тираж учебника по всей стране.

24 октября 2023 года стало известно, что в абзац учебника, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами, внесены правки. В частности, из абзаца убрано упоминание конкретных народов.

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