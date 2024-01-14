Жители села в Камызякском районе пожаловались на проблему с водоснабжением

14 января 2024, 09:26

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Жители села Семибугры Камызякского района пожаловались в соцсети, что в их селе уже четыре дня нет водоснабжения, и что "Водоканал" не ведет работы по устранению проблемы. Во многих селах Астраханской области вообще нет водоснабжения и людям приходится набирать воду в реках, отметили комментаторы.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астраханской области регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, 22 октября астраханцы пожаловались, что в домах левобережной части Астрахани несколько дней не было водоснабжения, и что им приходилось покупать воду, так как жители не были извещены о графике работы водовозок.

5 декабря жители села Вольное в Харабалинском районе пожаловались, что в их дома поступает непригодная для питья техническая вода, и что питьевую воду приходится покупать или фильтровать самостоятельно, а летом не хватает напора даже такой воды. По словам главы села, поставка питьевой воды слишком дорога и жители сами отказались от нее. Граждане по закону могут требовать поставок качественной питьевой воды, отметил юрист.

В селе Семибугры Камызякского района несколько дней нет водоснабжения, в власти не предпринимают мер, пожаловался местный житель в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань".

"Уже четыре дня нет воды. Камызякский водоканал даже не ведёт работы по устранению проблемы. Может хоть кто-то из чиновников заметит и решит проблему", – сказано в сообщении сельчанина, опубликованной вечером 13 января.

На 09.25 мск 14 января этот пост набрал 75 отметок с реакцией пользователей и 20 комментариев.

"Давление в водопроводе упало очень сильно за эти дни", – отметил Владимир Зуев.

"Сами сгрупируйтесь и решите проблему", – заявил Магомед Магомедов.

"Магомед, не дай бог придешь в больницу, а тебе скажут сам себе аппендицит вырезай не маленький", – ответил ему Александр Александров.

"Магомед, ну да, зачем нам налоги платить, пусть чиновники сами себе зарабатывают. На заводах, в полях, в шахтах. Если народ может своими силами все сделать", – написал также Александр Жилкин.

"Александр, Камызякский водоканал владелец Семибугоринского водопровода? Вот в чем вопрос", – отметил Алексей Мухин.

"Да не важно кто владелец. Важно, что люди без воды сидят, а по всем соцсетям идет сбор подписей в пользу кандидатов президента. А слуги народа сидят в своих домах (квартирах) с водой, отоплением, с личным водителем. И плевать на нас пока выборы не наступят, чтобы нас снова обещаниями кормить как будет хорошо, когда их выберут", – подчеркнул Александр Жилкин.

"С нового Тузуклея тоже жалуются люди на отсутствие воды. Администрация МО "Камызякский район", Астраханская область в чем причина, и какие сроки устранения?" – спросил Александр Давыдов.

"Что летом постоянно воды нет в Тузуклее, что и зимой", – подтвердила Алёна Мухтиева.

"Во многих селах вообще водопровода нет, люди руками с речки воду носят. И ничего, справляются. Толку от того, что вы тут жалуетесь – вёдра в руки и вперёд", – заявила Маришка Виноградова.

На 09.25 мск на сайте администрации Камызякского района нет комментариев относительно жалобы жителя Семибугры на отсутствие водоснабжения.

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