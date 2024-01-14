Стихийная свалка в Астрахани дала повод для критики властей

14 января 2024, 08:32

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На улице Площадь Славянская в Астрахани длительное время действует несанкционированная свалка, пожаловался в соцсети местный житель. Другие горожане раскритиковали в комментариях чиновников за эту проблему. При этом некоторые из них также возложили вину за свалку и на местных жителей.

Сегодня ночью в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань" один из жителей города опубликовал фото, на которых показана стихийная свалка.

"Очередное место хронической свалки нашего города. Адресный ориентир: рынок "Славянка", улица Площадь Славянская, 19", – написал астраханец.

На фотографиях показан мусор, лежащий посреди улицы

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 107 тысяч пользователей, на 08.30 мск 14 января набрал 47 отметок с реакцией пользователей и 14 комментариев.

"Наверное, у администрации города нет возможности и средств, чтобы наш город привести в порядок и держать этот порядок всегда", – написал Сергей Карпиков.

"Сергей, у нашей администрации деньги есть и много денег, у них нет желания работать и что-либо делать", – считает Гербена Ромашкина.

"Что скажете, господин губернатор? Две недели, данные вами, прошли или еще две недели, по две?" – сыронизировал Руслан Хусаинов.

"А при чем здесь губернатор? Это все набросали жители близлежащих домов", – заявила Светлана Петрова.

"Вот они пусть и убирают. Вы это имели в виду?" – спросил Евгений Толстых.

На 08.30 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалобы местного жителя на стихийную свалку.

"Кавказский узел" также писал, что астраханцы регулярно критикуют чиновников за различные коммунальные проблемы. В частности, в городе остро стоит вопрос с неисправной канализацией. В частности, 2 ноября 2023 года жильцы многоквартирных домов в Астрахани пожаловались в соцсети, что их двор затопило нечистотами из-за неисправной канализации, и что власти не реагируют на их обращения. Комментаторы раскритиковали местных чиновников за равнодушие к проблемам горожан, а мэрия отчиталась, что запланировала комплексный ремонт канализации.

В октябре 2023 года жители левобережной части Астрахани пожаловались, что несколько недель у них проблема с водоснабжением. Астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок. В "Водоканале" пояснили, что подача воды была прекращена из-за ремонтных работ.

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