Николай Карпюк. Стоп-кадр видео из YouTube-канала "Сейчас" от 17.09.2019, https://www.youtube.com/watch?v=FXg9KDZsUcY

12 января 2024, 23:06

Компенсация за пытки во Владикавказе назначена украинцу Карпюку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в использовании полученных под пытками показаний в суде и обязал ее выплатить 30 тысяч евро гражданину Украины Николаю Карпюку.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 года и 20 годам лишения свободы соответственно, признав их вину в участии в первой чеченской кампании на стороне боевиков. Правозащитники  признали их политзаключенными. В сентябре 2019 года Карпюк и Клых  вместе с режиссером  Олегом Сенцовым , другими помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.

По версии следствия, Карпюк и Клых, будучи членами организации УНА-УНСО (УНА-УНСО запрещена в России, ее деятельность по решению суда признана экстремистской), 31 декабря 1994 года участвовали в боях за Грозный, воевали в районе железнодорожного вокзала и площади Минутка, где убили не менее 30 военнослужащих и ранили не менее 13. Карпюк и Клых отрицали свое участие в конфликте в Чечне и заявляли о пытках во время следствия

Европейский суд по правам человека в рамках дела "Маслова и другие против России" вынес решение по иску гражданина Украины Николая Карпюка, который заявил о пытках в ИВС Владикавказа, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Как следует из решения суда, Карпюка после задержания держали в клетке площадью 1 квадратный метр  в помещении, где постоянно присутствовал охранник и не давал ему заснуть. Ночью его увезли в неизвестное место, в наручниках, с завязанными глазами. Его пытали электрическим током с помощью проводов и зажимов, прикрепленных к пальцу правой руки и пальцу ноги правой ноги. После угроз похитить и пытать его ребенка и жену заявитель согласился дать признательные показания, которые от него требовали.

Европейский суд по правам человека заключил, что было допущено нарушение статьи 6 Европейской конвенции о правах человека и применялось несправедливое уголовное судопроизводство из-за  использования для осуждения  полученных под пытками признаний и обязал Россию выплатить Карпюку 30 тысяч евро и компенсировать расходы.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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