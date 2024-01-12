Минэнерго Дагестана отчиталось о восстановлении электроснабжения Редукторного

12 января 2024, 03:00

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К вечеру 11 января во многих домах Редукторного поселка в Махачкале появился свет, рассказали "Кавказскому узлу" местные жители. Энергетики объяснили отключения в поселке аварией на подземном кабеле, но анонсировали новые отключения света в Махачкале.

ак писал "Кавказский узел", жители микрорайона Редукторный в Махачкале 10 января вышли на акцию протеста в связи с отключением света, создавая помехи движению машин. Минэнерго отчиталось, что до устранения аварии поселок временно подключат к резервной линии. Днем 11 января жители Редукторного сообщили "Кавказскому узлу", что остаются без света, несмотря на обещания Минэнерго, а связи с отсутствием электричества в домах нет и воды.

Махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества и не раз перекрывали движение, требуя восстановить подачу света. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты на встрече с жителями Редукторного поселка.

«Повреждение линии в Редукторном поселке восстановлено. Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» выяснили, что причина ограничения электроснабжения - повреждение подземного кабеля от подстанции «Приморская», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Минэнерго республики.

Жительница микрорайона Мадина, проживающая на Заморской улице, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что света в их доме не было с 10 утра 10 января до позднего вечера. Акция с перекрытием дороги 10 января вечером возымела действие, ближе к полуночи свет в доме появился.

«В течение дня 11 января свет несколько раз отключали. К шести часам вечера дали и пока не отключали уже», - рассказала женщина.

Во многих домах микрорайона электроснабжение восстановлено, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» жители Редукторного. «На Гапцахской улице свет появился», - сообщил Магомед.

По словам местных жителей, к 22.00 мск 11 января еще не было электричества в домах на улице Урадинского и частично по улице Насрутдинова.

Причину отключений света у части жителей Редукторного поселка Махачкалы и других микрорайонов корреспонденту «Кавказского узла» выяснить не удалось, по номерам Махачкалинских горсетей никто не ответил.

Тем временем, "Дагэнерго" объявило о новых плановых отключениях электричества на 12 января. Без света останутся в течение дня около ста улиц в Махачкале.

«Для повышения надежности электроснабжения потребителей Дагестана энергетики проводят работы на энергообъектах региона», - сообщила компания в своем Telegram-канале.

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