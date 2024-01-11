Махачкалинцы констатировали срыв властями обещаний подать свет 

11 января 2024, 15:25

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Жители поселка Редукторный рассказали, что остаются без света, несмотря на то, что Минэнерго обещало вышедшим на акцию протеста жителям поселка подключить дома по временной схеме. В связи с отсутствием электричества в домах нет и воды, посетовали махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", жители микрорайона Редукторный в Махачкале вышли на акцию протеста в связи с отключением света, создавая помехи движению машин. Минэнерго отчиталось, что ремонтная бригада нашла причину аварии, поселок временно подключат к резервной линии.

Махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества и не раз перекрывали движение, требуя восстановить подачу света. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты на встрече с жителями Редукторного поселка.

Подача электричества в Редукторном поселке восстановлена лишь частично, по состоянию на 14.00 мск 11 января нет электроснабжения по улицам Времена года, Урадинского, Губденская, Мекегинская, Кородинская, Петра Первого, Лаптиева, Насрутдинова, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"До диспетчерской не дозвониться. Через час подняли трубку, сказали, что бригада работает. А ведь мэр города обещал, что отключений не будет во время заморозков", - рассказал Ризван.

9 января мэр Махачкалы Юсуп Умавов опубликовал в своем телеграм-канале пост, где сообщил, что обратился к руководству Дагэнерго с просьбой не проводить плановые отключения электроэнергии на время заморозков. "С учётом того, что ограничение электроснабжения влечёт за собой не только отключение света в домах махачкалинцев, но и прекращение подачи тепла в связи с обесточиванием котельных, руководством Дагэнерго предложение поддержано. Плановых отключений электроэнергии в предстоящие дни пониженной температуры воздуха в Махачкале проводиться не будет", - написал Умавов.

Ряд жителей сообщили, что в их домах нет и воды. "На улице Лаптиева нет света, соответственно и воды. Дома холодно, мерзнут маленькие дети", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" житель Редукторного поселка Диана.

"С ночи нет света, не поднимается вода, не работает лифт. В аварийной ответили, что якобы нет фазы, когда починят - не знают", - рассказал Арсен.

"В детском саду №77 нет света и отопления, дети замерзают. Попросили родителей забрать домой", - рассказала Индира.

Кроме Редукторного поселка, сегодня утром отключилось электроснабжение по улицам Акаева, Гамидова и Гагарина, а также котельная, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 14.22 мск со ссылкой на сообщения махачкалинцев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале температура воздуха +3 градуса, скорость ветра достигает 4 метров в секунду, без осадков. В ночь на 12 января температура опустится до -1 градуса, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.