Программа помощи в трудоустройстве беженцев разработана в Армении

11 января 2024, 18:35

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Власти Армении разработали программу поддержки трудоустройства карабахских беженцев, которая предусматривает компенсацию расходов на их обучение и стипендии, а также возмещение работодателям расходов на зарплату и уплату налогов. Шесть тысяч беженцев из Карабаха уже нашли работу в Армении, отчитался глава Минтруда.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Одной из главных проблем для беженцев стала недоступность арендного жилья и отсутствие работы с достойной оплатой труда. Государственная денежная помощь, по словам переселенцев, едва покрывает арендную плату за жилье. Министр финансов Армении сообщил, что правительство предусмотрело в бюджете 2024 года эквивалент в 117 миллионов долларов США на поддержку карабахских беженцев. Планируются также программы жилищного обеспечения и трудоустройства беженцев.

По данным Комитета госдоходов Армении, около шести тысяч карабахских беженцев нашли работу, в это число входят и те, кто трудоустроился при государственной поддержке, заявил на прошедшем сегодня правительственном заседании, которое транслировалось в YouTube-канале правительства министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

Министр представил "Программу организации профессиональной подготовки и стажировки насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц". Программа состоит из трех компонентов: профессиональная подготовка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев, оплачиваемая стажировка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев и профессиональная подготовка с последующей оплачиваемой стажировкой и трудоустройством.

Профессиональная подготовка переселенцев в рамках первого компонента программы будет длиться пять месяцев. Стипендия составит 50 тысяч драмов (123 доллара США). Еще 50 тысяч драмов пойдет на оплату обучения. По окончании обучения завершившему курс переселенцу будет выдана справка, на основе которой с ним подпишут трудовой договор на срок не менее трех месяцев. Работодателю в течение этого времени будут возвращены налоги в размере 50 тысяч драмов. А если работодатель не подпишет договор или расторгнет его до истечения срока, то переселенцу будет компенсирована плата за обучение, отметил Мкртчян.

По второму компоненту программы работодатель и соискатель вакансии заключают шестимесячный контракт, три месяца из которых - это оплачиваемая трудовая практика. Работодателю, по словам министра, будет представлено 165 тысяч драмов (около 407 долларов США) в месяц для выплаты переселенцу зарплаты и соответствующих налогов. 120 тысяч от этой суммы (296 долларов США) отводится на зарплату. После практики работодатель обязуется взять переселенца на работу еще на три месяца, работодателю на этот период выплачивается максимум 50 тысяч драмов ежемесячно для уплаты налогов. В случае расторжения трудового соглашения до истечения шести месяцев, работодатель обязан вернуть сумму, выплаченную переселенцу как зарплата.

Третий компонент программы объединяет все три - после получения профессионального образования последует оплачиваемая трудовая практика и обязательное трудоустройство, отметил министр.

Нарек Мкртчян посоветовал переселенцам обратиться в офисы Единой социальной службы для получения рекомендаций по трудоустройству.

В первоочередном порядке власти должны решить две наиболее острые проблемы беженцев - отсутствие жилья и работы, рассказала ранее беженка Белла Налбандян, прибывшая из Аскеранского района. "Даже если арендная плата будет понижена, без работы люди все равно станут бездомными. Поэтому нам нужны гибкие программы, которые позволят обзавестись жильем. Финансовая поддержка для оплаты жилья и коммунальных услуг помогает, но это временная мера. Если не решится вопрос занятости, люди не смогут нормально существовать", - отметила она.

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