Минфин Армении огласил сумму в бюджете на выплаты беженцам

06 декабря 2023, 19:35

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Правительство Армении предусмотрело в бюджете 2024 года эквивалент 117 миллионов долларов США на поддержку карабахских беженцев. Средства на оказание поддержки беженцам из Нагорного Карабаха будут дополнены в том числе из зарубежных поступлений, сообщил министр финансов Армении.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Одной из главных проблем для беженцев стала недоступность арендного жилья и отсутствие работы с достойной оплатой труда. Государственная денежная помощь, по словам переселенцев, едва покрывает арендную плату за жилье.

Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении – им предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 248 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 124 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги, сообщили в министерстве труда и социальных вопросов.

Из бюджета Армении в 2024 году будет выделено 47,3 миллиарда драмов (около 117 миллионов долларов США) на решение вопросов карабахских беженцев. Об этом заявил сегодня в парламенте министр финансов Армении Ваге Ованнисян.

По его словам, средства будут распределены по разным сферам. Так, на образование планируется выделить 1,2 миллиарда драмов (около 3 миллионов долларов США), в том числе 900 миллионов драмов (около 2,2 миллиона долларов США) - на компенсацию учебной платы, которым воспользуются 4 тысячи 360 студентов. Еще 300 миллионов драмов (около 744 тысяч долларов США) - на прибавки к зарплате учителям из Нагорного Карабаха, поступившим на работу в школы Армении.

Основная сумма, 46,1 миллиарда драмов (114 миллионов долларов США) пойдет на социальную защиту беженцев. Сюда входят выплаты пенсий - 22,5 миллиарда драмов (55,8 миллиона долларов США), пособия по рождению и уходу за ребенком - 2,6 миллиарда драмов (около 6,4 миллиона долларов США), пособия по безработице - 1,6 миллиарда драмов (около 4 миллионов долларов США), пособия необеспеченным семьям - 1,5 миллиарда драмов (3,7 миллиона долларов США), компенсация аренды жилья и коммунальных услуг - 15 миллиардов драмов (37 миллиона долларов США).

Однако, по словам министра, это не полный объем финансовой поддержки, планируются также программы жилищного обеспечения и трудоустройства. Эти программы пока на стадии обсуждения, после их утверждения будут и финансовые направления. Кроме этого ведется работа по с зарубежными партнерами. С ЕС, Францией и Китаем уже достигнуты договоренности для получения помощи.

Ованнисян отметил, что эти средства не предусмотрены в бюджете. "Получив их, будет возможность либо сократить дефицит бюджета, либо подумать над дополнительными программами поддержки беженцев", - сказал он.

Министр добавил, что резервный фонд правительства на 2024 год будет иметь беспрецедентный объем, 156 миллиарда драмов (387 миллионов долларов США), которым можно будет покрыть непредвиденные расходы.

Межгосударственный кредит в размере 144 миллиарда драмов (357 миллионов долларов США), выданный правительству Нагорного Карабаха, как отметил Ованнисян, будет списан в качестве расходов. Соответственно, вырастут расходы бюджета

На аренду жилья приходится тратить почти все средства из государственной поддержки, при этом устроиться на работу проблематично, рассказали ранее "Кавказскому узлу" беженцы из Карабаха. В первоочередном порядке власти должны решить две наиболее острые проблемы беженцев - отсутствие жилья и работы, рассказала ранее беженка Белла Налбандян, прибывшая из Аскеранского района. "Даже если арендная плата будет понижена, без работы люди все равно станут бездомными. Поэтому нам нужны гибкие программы, которые позволят обзавестись жильем. Финансовая поддержка для оплаты жилья и коммунальных услуг помогает, но это временная мера. Если не решится вопрос занятости, люди не смогут нормально существовать", - отметила она она.

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