Отменено решение о компенсациях пострадавшим от коммунальной аварии волгоградцам

11 января 2024, 03:53

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"Концессии водоснабжения" добились отмены судебного решения, которое обязывало их выплатить 93 волгоградцам компенсации за длительное отсутствие воды и отопления после крупной аварии на коллекторе в 2022 году.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле суд в Волгограде обязал "Концессии водоснабжения" выплатить по четыре с половиной тысячи рублей 93 жителям города, которые подали иск после крупной аварии, оставившей без воды и отопления десятки тысяч людей. Истцы требовали по 10 тысяч рублей, но суд снизил суммы компенсаций.

27 октября 2022 года из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды. В зону отключения попали около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Андрей Бочаров распорядился возобновить подачу воды горожанам до конца суток 31 октября, но это поручение не было выполнено, мэрия сослалась на "сложную геометрию стыков трубопровода". Пользователи соцсети призвали губернатора не давать пустых обещаний, в итоге Бочаров отчитался об устранении аварии 4 ноября.

Апелляционная инстанция отменила решение, которое обязывало компанию "Концессии водоснабжения", обслуживающую городские водопроводные сети в Волгограде, выплатить компенсации 93 местным жителям, сообщило издание “Кавказ.Реалии”*.

Информацию об отмене решения о компенсациях за последствия крупной аварии осенью 2022 года обнародовал депутат гордумы Волгограда Илья Кравченко.

“Апелляционный суд (...) посчитал, что доводы людей должны остаться без удовлетворения. В том, что 200 тысяч людей остались на неделю без воды (...) никто не виноват”, - написал Кравченко 10 января в своем Telegram-канале.

Депутат не уточнил, чем было мотивировано решение апелляционного суда и какие именно доводы горожан остались проигнорированными. Кравченко добавил, что оно будет обжаловано в кассационной инстанции, когда истцы получат на руки полный текст документа с мотивировочной частью.

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