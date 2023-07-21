Волгоградцы добились компенсаций за нарушение водоснабжения

21 июля 2023, 07:16

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В Волгограде суд обязал "Концессии водоснабжения" выплатить по четыре с половиной тысячи рублей 93 жителям, которые обратились с иском после крупной аварии, оставившей без воды и отопления десятки тысяч людей.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 октября из-за аварии на канализационном коллекторе 18 тысяч домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда остались без горячей и холодной воды, сообщила прокуратура и потребовала возбудить уголовное дело. В зону отключения попали около 190 тысяч жителей города, там был введен режим чрезвычайной ситуации. 31 октября мэрия Волгограда сообщила об указании губернатора Андрея Бочарова возобновить подачу воды горожанам до конца суток 31 октября. Городская администрация заявила, что это поручение будет выполнено, однако 1 ноября признала, что ремонт продолжается "из-за сложной геометрии стыков трубопровода". Пользователи соцсети в связи с этим призвали губернатора не давать пустых обещаний. Бочаров отчитался об устранении аварии 4 ноября.

Жители Ворошиловского и Советского районов потребовали компенсации за отсутствие воды у "Концессий водоснабжения", обслуживающих городские сети. К иску присоединилось 93 человека, они просили выплатить им по 10 тысяч рублей, однако суд удовлетворил требование частично и обязал заплатить пострадавшим по четыре с половиной тысячи, сообщило издание V1.

"Суд признал требования почти сотни жителей обоснованными и постановил выплатить им компенсацию. Правда, не 10 000 как запрашивали, а только 4500. При этом «Концессии» даже эту мизерную компенсацию намерены обжаловать", - цитирует издание депутата гордумы Илью Кравченко, по инициативе которого был подан коллективный иск. При этом он выразил сожаление, что из 200 тысяч потенциальных истцов к иску в конечном итоге присоединились только 93 человека.

В ходе процесса представители «Концессий» настаивали на том, что водоснабжение было прекращено для ликвидации аварии.

"Для обеспечения возможности проведения работ, а также с целью предотвращения излития канализационных стоков на поверхность общество было вынуждено принять решение о прекращении водоснабжения и, соответственно, водоотведения в Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Данные действия были обусловлены чрезвычайным характером ситуации, грозившей обернуться экологической катастрофой. При устранении аварийной ситуации на канализационном коллекторе, расположенном на правом склоне поймы реки Царицы, обществом были приняты все исчерпывающие меры для устранения аварии в кратчайшие сроки, и на данный момент виновность общества в произошедшей аварии государственными органами не установлена. Изложенное свидетельствует об отсутствии вины Общества в причинении жителям Ворошиловского и Советского районов Волгограда физических и нравственных страданий, а также оснований для компенсации морального вреда" . -приводит издание позицию ответчика.

"Концессиями водоснабжения" через дочерние компании владеет администрация Волгоградской области. По данным "Интерфакса", четверть предприятия находится в распоряжении региональной "Корпорации развития", а оставшейся долей владеет акционерное общество "Волгоградоблэнерго". Их учредителями является областной комитет по управлению госимуществом.

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