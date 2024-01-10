Застройка берега озера Ак-Гёль в Махачкале. Фото "Кавказского узла"

10 января 2024, 00:59

Махачкалинцы боятся разрушения подтопленных домов у озера Ак-Гёль

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Возле домов, построенных на берегу озера Ак-Гёль в Махачкале, разрастается болото, грунтовые воды затапливают подвалы, из-за чего в квартирах плесень и сырость, пожаловались "Кавказскому узлу" местные жители. 

Как информировал "Кавказский узел", 7 января житель Махачкалы сообщил в соцсети, что грунтовые воды подтапливают территорию около озера, вода затопила подвалы многоквартирных домов. Он попросил, чтобы власти сделали дренаж для отвода воды в озеро. Комментаторы заявили, что в подтоплении виноваты застройщики.

14 июля 2023 года активисты рассказали, что многоквартирные дома, построенные на берегу озера Ак-Гёль, не подключены к центральной канализации, из-за чего канализационные стоки сбрасываются в озеро. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе. 

В последнее время болото, возникшее возле построенных на берегу Ак-Гёля домов, расширяется, грунтовые воды затапливают подвалы многоэтажек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" 9 января местные жители.

"Все время вода в подвалах. Плесени много в доме, сырость. Летом спать невозможно - комары, за окном в болоте множество лягушек квакает. В соседнем доме управляющая компания иногда откачивает воду из подвала, у нас совсем не реагирует", - рассказала жительница дома по улице Булача, 14б Мариям. При этом, по ее словам, дом построен законно, у нее есть правоустанавливающие документы на квартиру.

Руслан рассказал, что коллективные жалобы в администрацию Махачкалы, Роспотребнадзор, Минприроды остались без ответа. "Вода продолжает поступать, участок за домами превратился в болото, зарос камышами. На нижних этажах в квартирах сырость и плесень", - сказал мужчина.

Заур полагает, что причиной затопления стали сточные воды из расположенного рядом частного сектора. Он рассказал, что жители домов по улице Булача направляли запрос в Институт геологии Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук, откуда 27 сентября 2023 года пришло заключение специалиста (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В нем говорится, что поступление грунтовых вод в сторону многоквартирных домов "может привести к серьезному ущербу, включая размытие фундаментов, что особо осложняется отсутствием адекватной системы ливневой канализации на этой территории".

Затапливает дома вода из водоема, который ранее был частью озера, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член движения "Город наш" Заур Мусаев.

"Как я понимаю, там есть родники, а также течет канализация из близлежащих частных домов. Чтобы защитить многоэтажки от затопления, им, скорее всего, придется строить ограждение с глубоким фундаментом. Как частичное решение - надо выяснить, откуда поступает канализация в это болото, закрыть эти стоки, и через некоторое время, полагаю, можно организовать соединение двух водоемов. И обязательно следует почистить болото", - предложил он решение проблемы.

Напомним, махачкалинцы ранее неоднократно критиковали власти за застройку территории около озера Ак-Гёль, а также требовали принять меры для его защиты. Так, еще в июле 2019 года семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере Ак-Гёль. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили протестующие. В сентябре 2020 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд.

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Примечание:

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Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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