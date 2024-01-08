Махачкалинцы потребовали решить проблему с подтоплениями в районе озера Ак-Гёль

08 января 2024, 07:57

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Грунтовые воды продолжают подтапливать территорию около озера Ак-Гёль в Махачале и вода затопила подвалы многоквартирных домов, расположенных в этой местности, пожаловался махачкалинец в соцсети. От имени всех жильцов этих домов он попросил, чтобы власти разрешили сделать дренаж для отвода воды в озеро. В подтоплении виноваты застройщики, потому что они построили многоэтажки, не проведя должных геологических исследований, заявили комментаторы.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июля 2023 года активисты рассказали, что многоквартирные дома, построенные на берегу озера Ак-Гёль, не подключены к центральной канализации из-за чего канализационные стоки сбрасываются в озеро. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе.

В Махачкале на берегу озера Ак-Гёль со стороны улицы Булача продолжают скапливаться грунтовые воды. Они подтопили подвалы близлежащих многоэтажных домов, пожаловался местный житель.

Видео с его обращением было опубликовано 7 января в Instagram-паблике* tut.dagestan. "Идет здесь заболачивание территории. Здесь никогда не было камышей, никогда не было болота", – пояснил махачкалинец.

Он пожаловался, что чиновники не принимают мер для устранения подтоплений. "В данный момент эта территория представляет собой болото, лужу. <…> Из-за того, что разрушен дренаж. В советское время было сообщение между озером и вот этой территорией[, которая сейчас подтоплена]", – отметил он.

Дренаж был перекрыт из-за утверждений, что вода, которая течет по нему, загрязняет Ак-Гёль. "Воде надо куда-то деваться, и она подтапливает всю прилегающую территорию", – сказал автор ролика.

Еще несколько лет назад на той территории, где сейчас образовалось болото, росли маки и люди могли там гулять. Геологи ранее провели исследование и пришли к выводу, что грунтовые воды скапливаются и выходят на поверхность именно в этом месте. И скапливаются они на этой территории именно из-за отсутствия дренажа, подчеркнул махачкалинец.

"Просим избавить от этого болота, просим соединить дренажом озеро и эту заболоченную территорию", – отметил он.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей на 07.55 мск 8 января набрал 1512 просмотров и 96 комментариев. Большая часть их авторов высказала мнение, что в образовании подтоплений виноваты застройщики.

"Там всегда было озеро. Застройщики осушили эти места под свои дома", – написал m____magomedow.

"Зачем удивляться? А куда ей (воде) деваться? "Хозяева" города осушили природное озеро, заняли территорию, уменьшив акваторию воды в три раза, а теперь негодуете? Что и требовалось доказать", – считает guzel_2107.

"По-моему, там запрещено стоить дома. А вы построили и жалуетесь", – отметила darina_semenova23.

"Так это же территория озера, они же сами его осушили, чтобы построить эти дома, а вода видать вновь начала возвращаться", – написал пользователь gereev_ya.

"Охраняемая территория, на которой построили дома и вспомнили, когда затопило подвалы", – подчеркнул пользователь mik1116.

На 07.55 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы местного жителя на подтопление жилых домов около озера Ак-Гёль.

Напомним, махачкалинцы ранее неоднократно критиковали власти за застройку территории около озера Ак-Гёль, а также требовали принять меры для его защиты. Так, еще в июле 2019 года семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере Ак-Гёль. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили протестующие. В сентябре 2020 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд.

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