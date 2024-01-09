Правозащитники признали Татьяну Москаленко политзаключенной

09 января 2024, 17:57

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Статья, по которой обвиняется жительница Адыгеи Татьяна Москаленко, неконкретна и позволяет трактовать любые высказывания относительно действий властей как призывы к деятельности против государства, заявил сегодня правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", потребовав освободить Москаленко.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 2023 года Майкопский горсуд отправил под арест местную жительницу Татьяну Москаленко, обвиненную в призывах в интернете к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы). Татьяна Москаленко является активисткой движения "Граждане СССР"*, сообщил 30 августа 2023 года правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал". 20 октября 2023 года стало известно, что суд продлил на два месяца срок ареста Татьяны Москаленко. Адвокат обжаловала решение суда.

Статья 280.4 УК РФ, по которой преследуется Москаленко, была введена в российское законодательство 14 июля 2022 года. . Авторы законопроекта связывали новеллы в законодательстве с "защитой интересов России", но фактически они предусматривают преследование граждан за любые попытки противостоять решениям военно-политического руководства России, сообщил сегодня независимый проект "Поддержка заключенных. Мемориал".

Так, законом были расширены и стали ещё менее конкретными понятия "государственная измена" и "шпионаж". В качестве "призывов" могут трактоваться практически любые высказывания относительно деятельности государства в военной сфере, сфере безопасности, работы любых государственных учреждений и ведомств, безотносительно к реальным и потенциально возможным последствиям таких высказываний.

Формулировки статьи" являются исключительно широкими и неконкретными". "Оценочное определение деятельности как "направленной против безопасности РФ" не позволяет заранее определить, какие призывы и высказывания являются правомерными, а какие — запрещёнными", — отметили правозащитники.

Пацифистские призывы согласно международным нормам не могут ни в каком случае расцениваться как криминальное деяние, говорится в публикации.

Независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" считает Татьяну Москаленко политзаключённой и требует её немедленного освобождения и прекращения уголовного дела, отметили правозащитники.

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