Майкопский горсуд. Фото Майкопский городской суд. Фото: http://sotsprof01.ru/main/20-v-adygee-socprof-vpervye-otstoyal-trudovye-prava-nezakonno-uvolennogo-rabotnika.html

20 октября 2023, 13:16

Обжаловано продление ареста майкопчанки по делу о протесте против СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе продлил на два месяца срок ареста Татьяны Москаленко, обвиняемой по уголовному делу о призывах к протестам против военной операции на Украине. Адвокат обжаловала решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа Майкопский горсуд отправил под арест местную жительницу Татьяну Москаленко, обвиненную в призывах в интернете к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ, предусматривает до шести лет лишения свободы). Татьяна Москаленко является активисткой движения "Граждане СССР"*, сообщил 30 августа правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Майкопский горсуд продлил на два месяца срок содержания под стражей Татьяны Москаленко, сообщает сегодня "ОВД-Инфо"**.

По словам волонтеров, получивших письмо от арестованной, женщина рассказала, что ей инкриминируют ролик, который «ведет в Думу, к депутатам». По версии силовиков, женщина в соцсети призывала проводить протестные акции против военной операции на Украине, срывать «мобилизационные предприятия» и препятствовать работе военкоматов, говорится в публикации на сайте проекта.

По данным республиканского УФСБ, жительница Майкопа на своей странице в соцсети размещала материалы с призывами к проведению акций против военной операции на Украине.

Решение о продлении срока ареста Москаленко было принято 5 октября, а 19 октября жалоба на это решение принята к рассмотрению в Верховном суде Адыгеи, говорится в карточке дела на сайте Майкопского горсуда. Автором жалобы указана Дыбагова А. С., при этом в карточке дела не указана фамилия защитника Москаленко.

Адвокат Аниет Схатбиевна Дыбагова значится в реестре адвокатов на сайте Адвокатской палаты Адыгеи.

На сайте Верховного суда республики, по состоянию на 13.10 мск, нет информации о дате рассмотрения жалобы.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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