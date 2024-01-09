Зоозащитники сочли показухой открытие приюта для животных в Сочи

09 января 2024, 16:23

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Спустя 10 дней после отчета мэрии Сочи об открытии муниципального приюта для животных в нем нет ни персонала, ни собак, а число вольеров не соответствует правилам содержания животных, рассказали сочинские зоозащитники. В приюте ведется укомплектование штата, пояснил его директор.

Как писал "Кавказский узел", первый муниципальный приют в Краснодарском крае для бездомных животных открыт в Сочи. Он вмещает 350 особей, и в последующем число вольеров будет увеличено вдвое, отчитались власти Сочи 31 декабря 2023 года.

Большинство зоозащитников Сочи восприняли информацию об открытии муниципального казённого учреждения "Центр по обращению с животными без владельцев", как показуху, отметила зоозащитница Ольга Король.

"Создание такого центра с ветеринарами для стерилизации бездомных уличных собак за бюджетные деньги, чтобы они не плодились, планировалось уже много лет. Все на своих плечах тянули и тянут за свой счет зоозащитники", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Центр открыли для галочки, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством, полагает зоозащитник Георгий Иванов. "Собак в нем нет. Указанное количество вольеров, 87, не соответствует нормам и правилам содержания животных. Судя по официальной информации, там собираются содержать 350 животных. На такое количество должно бы построено 350 вольеров", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иванов отметил, что об открытии данного центра говорили еще в 2022 году, но собаки в нем так и не появились, хотя бездомных животных очень много.

Директор частного приюта "Право на жизнь" Евгения Савенкова считает, что "приют открыли для отчета". "Приют технически открыт, фактически нет и когда будет работать неизвестно, там еще много работы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"В Центре нет ни сотрудников, ни собак, и он еще не построен! Все для галочки", - подтвердила волонтер приюта "Добромир" Ольга Садовская.

Елена Ильина рассказала, что, прочитав новость об открытии центра, попыталась вывезти туда пять бездомных щенков с Бытхи. "Нашла их на детской площадке. Сидели в коробке голодные, кричали. Покормила. Стало очень жалко. И как раз прочла новость на сайте мэрии о том,что они открыли центр. Взяла такси, приехала. Телефонов никаких не указано. Мне сказали, что этот центр на Барановке. Искала долго с водителем, наконец нашли. Но наткнулись на замок. Там не было ни одного человека и ни одной собаки. Это было, правда, в выходные, но разве в таких центрах должны быть выходные?" - спросила она. По ее словам, она отвезла щенков назад, но через пару дней они исчезли.

Муниципальное казённое учреждение "Центр по обращению с животными без владельцев" зарегистрирован 10 октября 2022 года, его директором с этого момента числится Юрий Пономарев, указано на сайте rusprofile.

Юрий Пономарев на вопрос корреспондента "Кавказского узла" о том, почему на 9 января в открытом центре нет ни одной собаки, ответил, что "укомплектовывается штат", но не стал отвечать, почему это не было сделано до открытия приюта. В качестве контактного номера приюта он назвал телефон 7-862-555-13- 99. Однако сегодня в рабочее время по этому номеру корреспонденту "Кавказского узла" не удалось дозвониться в центр.

"Кавказский узел" также писал, что 5 ноября 2023 года, накануне празднования Дня народного единства во многих районах Сочи произошло массовое отравление бездомных собак. Местные зоозащитники обратились по этому поводу в полицию.

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