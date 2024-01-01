Вольеры в сочинском муниципальном приюте для бездомных животных. Фото: пресс-служба администрации Сочи

01 января 2024, 10:55

Первый на Кубани муниципальный приют для животных открылся в Сочи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первый муниципальный приют в Краснодарском крае для бездомных животных вмещает 350 особей, и в последующем число вольеров будет увеличено вдвое, отчитались власти Сочи.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее кубанским зоозащитникам удалось добиться отмены постановления губернатора Краснодарского края о запрете на кормление бездомных животных.

В Сочи открыт первый в Краснодарском крае муниципальный приют для бездомных животных, сообщила 31 декабря на своем сайте администрация города.

"На первом этапе возведено 87 вольеров, где одновременно могут содержаться порядка 350 животных без владельцев. На территории комплекса также размещены медицинский блок, манеж-приемная и административное здание для персонала", – сказано в сообщении.

В рамках второго этапа будут построены еще 80 вольеров. Приют для бездомных животных построен в рамках работы по уменьшению численности безнадзорных животных, отметила горадминистрация.

"Кавказский узел" также писал, что 5 ноября, накануне празднования Дня народного единства во многих районах Сочи произошло массовое отравление бездомных собак. Местные зоозащитники обратились по этому поводу в полицию.

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Примечание:

"Зоозащитники зафиксировали новую волну истребления собак в Сочи", "Зоозащитники назвали убийства собак в Баку следствием пробелов в законодательстве", "Зоозащитники просят легализовать приют в бывшей воинской части под Волгоградом".

Автор: "Кавказский узел"

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