Многокилометровый затор сохраняется на трассе "Дон"

09 января 2024, 10:24

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В Ростовской области на трех трассах сняты ограничения на движение транспорта, введенные ранее из-за непогоды. На автодороге "Дон" сохраняется крупный затор. Находящиеся в нем водители и пассажиры рассказали, что машины движутся очень медленно, и что за ночь размеры пробки почти не изменились.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 8 января на трассе "Дон" образовались длинные пробки. Власти отчитались об ограничении движения на трассе и прилегающих к ней дорогах, для водителей были организованы пункты обогрева и временного размещения.

Ограничения движения транспорта сняты на автодороге Морозовск – Цимлянск – Волгодонск, автодороге Кашары – Милютинская – Морозовск (участок в Морозовском и Милютинском районах), а также на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, передал сегодня в 07.36 мск Donday.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Ростовской области.

На трассе М4 "Дон" сохраняется большая пробка в сторону Ростова-на-Дону, отметил сегодня в 07.37 мск телеграм-канал Shot. Один из водителей рассказал, что за шесть часов в пробке его машина сдвинулась только на 500 метров. Среди пассажиров есть и семьи с детьми. По словам водителей, у них заканчиваются еда, вода и топливо. Некоторые дальнобойщики ночевали в своих фурах, из-за чего другие машины перестали двигаться. Некоторые водители пытаются объехать затор по полям, отметил телеграм-канал.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", протяженность пробки на трассе М4 "Дон" на 10.00 мск 9 января составляет около 11 километров. Затор идет от хутора Холодный Плёс в сторону Ростова-на-Дону.

Из-за затора на трассе М4 "Дон" отменены автобусы из Ростова-на-Дону в Москву, на поезд раскуплены все билеты, сообщил сегодня телеграм-канал Don Mash.

"Стоим в пробке четыре часа, не продвинулись ни на сантиметр", – привел сегодня слова одной из пассажирок телеграм-канал "161.RU | Новости Ростова-на-Дону", на который подписано около 177 тысяч пользователей.

На 10.20 мск этот пост набрал 95 отметок с реакциями пользователей и 23 комментария.

"В Каменск-Шахтинском всегда круглый год пробка", – написала Oxana.

"Пробка сдвинулась в 07.00 утра, до этого стояли без движения вообще", – рассказала Tatyana.

"Трассу расчистили, а вот повороты в хутора с трассы завалили, не могла домой попасть", – пожаловался пользователь с ником I am.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в городе Шахты переменная облачность, идет снег, температура воздуха составляет -11 градусов, скорость ветра – 4 метров в секунду. В ночь на 10 января также ожидается снегопад, температура понизится до -12, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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