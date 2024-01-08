Пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева вызвал отклик махачкалинцев

08 января 2024, 23:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прохожие одобрительно восприняли одиночную акцию в поддержку дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, осужденного по делу о терроризме, и интересовались его судьбой, рассказал замглавреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 8 января, как и неделей ранее, такой пикет провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Полиция сегодня реагировала на одиночную акцию в поддержку Абдулмумина Гаджиева, которую провел в центре Махачкалы заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов, "немного активней, чем обычно", сообщил пикетчик корреспонденту "Кавказского узла" (обычно на пикетах в поддержку Гаджиева сотрудники полиции переписывают личные данные пикетчиков и просят объяснительные, однако несколько раз были случаи задержания пикетирующих, - прим. Кавказского узла"). "Реакция прохожих была позитивной, желали скорейшего освобождения Гаджиеву", - добавил Магомедов.

Он рассказал, что часть прохожих не знала о преследовании Абдулмумина Гаджиева, они задавали вопросы про самого журналиста и уголовное дело.

На месте проведения одиночной акции присутствовали также родственники Гаджиева. Мама Абдулмумина Гаджиева, которая пришла понаблюдать за пикетом, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что реакция со стороны прохожих была активной. "Реакция была как всегда. Водители сигналили, люди подходили", - отметила она.

По ее словам, в новом году она не отправляла посылку сыну, но те посылки, которые она отправляла ранее, доходили до него без проблем.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.