Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

09 января 2024, 02:45

Неделя с 1 по 7 января прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 1 по 7 января 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Задержания

Полицейские из Ингушетии задержали 60-летнего жителя республики Муссу Барахоева, которого следствие считает пособником Адама Оздоева и Амирхана Гуражева. По версии следствия, Барахоев приютил боевиков у себя дома, за что получил крупную сумму денег. Эти деньги с жителей Ингушетии собирал другой террорист под видом сбора средств на строительство медресе в Плиево.

Деньги Барахоеву заплатил житель Ингушетии по фамилии Ганиев. 22 ноября 2022 года он был был убит силовиками. На 11.50 мск 1 января на сайте управления МВД по Ингушетии, сайте следственного управления СКР по республике, а также на сайте прокуратуры Ингушетии нет информации о задержании Муссы Барахоева.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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Примечание:

«С 25 по 31 декабря в вооруженном конфликте на Северном Кавказе ранены три человека», «За неделю с 18 по 24 декабря жертв конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано», «Неделя с 11 по 17 декабря прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе»

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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