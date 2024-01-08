Контрактник осужден в Ростове-на-Дону за уклонение от службы

08 января 2024, 05:59

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам заключения военнослужащего-контрактника Сергея Зайцева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Сергей Зайцев в июне 2022 года покинул место прохождения службы в ремонтном батальоне, а в середине декабря 2022 года сам пришел в военный следственный отдел. Часть времени, которое он отсутствовал на службе, пришлась на период мобилизации.

Суд приговорил Зайцева к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Он обжаловал приговор в Южном окружном военном суде. Однако суд второй инстанции утвердил вынесенный военнослужащему ранее приговор, передали 7 января "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Южного окружного военного суда уточняется, что Зайцев признан виновным по части 4 и части 5 статьи 337 УК РФ. "Самовольное оставление части или места службы военнослужащим в период мобилизации" (предусматривают до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Сергея Зайцева или его представителей не поступало.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны Сергей Шойгу отчитался Путину о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил мобилизованного Назария Сидельникова к 5,5 года колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части.

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