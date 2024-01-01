Мобилизованный осужден в Ростове-на-Дону за уклонение от службы

01 января 2024, 14:58

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил мобилизованного Назария Сидельникова к 5,5 года колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Ростовский гарнизонный суд приговорил к 5,5 года колонии мобилизованного Назария Сидельникова. Суд признал, что в январе 2023 года Сидельников не явился на службу из отпуска и лишь в конце июня был задержан. Сразу после вынесения приговора его направили в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Сидельников был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок свыше 10 суток, но не более месяца), предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Карточка дела обновлена 27 декабря, в ней опубликован текст приговора, вынесенного 16 ноября. Согласно документу, Сидельников был мобилизован 4 ноября 2022 года. "Подсудимый Сидельников показал, что он, желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 26 января 2023 г. не явился в срок на службу из отпуска, так как решил продолжить отдых, в связи с чем проживал в <адрес>, где 30 июня 2023 г. его задержали сотрудники военной полиции", - говорится в тексте приговора.

Суд признал мобилизованного виновным. "Сидельникова Назария Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденного Сидельникова Назария Александровича отменить. Избрать в отношении Сидельникова Назария Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу", - указано в документе.

Самовольное оставление части мобилизованным расценивается как преступление военнослужащего, и отмечается тенденция к ужесточению наказаний, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Нередки стали сроки в пять лет и более, отметили они.

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