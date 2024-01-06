Жители Астраханской области указали на нерешенную проблему с дорогами

06 января 2024, 08:45

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Житель Красноярского района пожаловался в соцсети на плохое состояние дороги в село Красный Яр, и попросил чиновников отремонтировать ее. Часть комментаторов отметила, что эта трасса находится в плохом состоянии уже длительное время, а другая часть заявила, что проблема с дорогами актуальна во всей Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с разбитыми дорогами. В частности, 14 июля 2022 года сельчане из Харабалинского района заявили в соцсети, что большегрузы с местного завода разбили трассу Вольное – Замьяны, из-за чего в села не приезжают экстренные службы, а чиновники не реагируют на проблему.

Жалоба жителя Красноярского района на плохую дорогу была опубликована 5 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Астрахань".

"Хочу, чтобы обратили внимание на дорогу от села Красный яр до границы Казахстана. А именно от села Караозек до села Котяевка. Езжу каждый день по этой дороге и вижу очень много машин с разбитыми колесами. Люди страдают, стоят, рядом ни одной шиномонтажки, Эту трассу вообще не ремонтируют. Может кто подскажет, куда можно обратиться?" – написал он.

Этот пост в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 107 тысяч пользователей, на 08.45 мск 6 января набрала 96 отметок с реакцией пользователей и 40 комментариев.

"Она еще с советских времен такая", – написала Светлана Андреева.

"Это вы дорогу с Володаровки до Алтынжара не видели", – заявила Аида Рамазанова.

"Дорогу Краса – Маячное всю разбили большегрузами. Ремонт длиться больше года, а ничего за это время не сделали. Не один Красный Яр такой", – подчеркнул Владимир Спрышков.

"Да, из Красного Яра до Ватажного на трассе такая яма была. Не знаю, как в городе. В городе скоростное ограничение, поток и кругом автосервисы, а тут разрешено 90 километров в час, и если ночью влететь... Ни потока, ни шиномонтажек. Степь и пару километров до ближайшего села. Не думаю, что там есть автосервисы", – отметил Артём Латышев.

"В Астраханской области и похуже дороги есть", – считает Александр Пичугин.

"В городе ничего ни делают, до Красного Яра не скоро доберутся", – сыронизировал Рафаэль Базаев.

На 08.45 мск 6 января на сайте администрации Красноярского района нет комментариев относительно жалобы местного жителя на состояние дороги в село Красный Яр.

"Кавказский узел" также писал, что 28 октября 2023 года стало известно, что жители поселка Володарский в Володарском районе самостоятельно уложили на проезжую часть нескольких улиц твердое покрытие из строительных отходов, поскольку машины не могли ездить по грунтовым дорогам в непогоду.

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