Жители дагестанского села восстановили медпункт после урагана

03 января 2024, 21:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Дзилебки собрали материалы и инструменты и самостоятельно восстановили крышу фельдшерско-акушерского пункта, которую сорвал ураганный ветер, сообщили районные власти. Комментаторы поинтересовались, почему местным жителям пришлось заниматься ремонтом самостоятельно.

В селении Дзилебки сильный ветер 2 января сорвал крышу Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), что поставило под угрозу возможность оказания медпомощи в селе, сообщила администрация Дахадаевского района. "Сегодня местные жители объединили свои усилия, чтобы восстановить крышу ФАП и обеспечить функционирование медицинского учреждения. Кто-то принес необходимые балки, кто-то предоставил шурупы, а другие жители предоставили инструменты, необходимые для выполнения ремонтных работ", - отчиталась администрация в своем Telegram-канале.

Эту публикацию к 21. 35 мск прокомментировал один человек, который поинтересовался, почему сельчанам самостоятельно пришлось заниматься ремонтом. "О том, что правительство республики нужно в отставку отправить это не говорит? Куда деваются налоги налогоплательщиков? А местным жителям респект и уважение", - прокомментировал пользователь Mr.Djoni.

"Кавказский узел" также писал, что жители сел в Дагестане часто вынуждены самостоятельно заниматься ремонтом дорог и учреждений. Так, жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно асфальтировали проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов.

Жители сел Джавгат и Рука Кайтагского района организовали ремонт местных дорог на собственные деньги, поскольку районная администрация сослалась на отсутствие финансирования. В администрации района отчитались, что оказывают "посильную поддержку" инициативе сельчан.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.