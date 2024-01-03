Жители села Дзилебки ремонтируют крышу ФАП. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Дахадаевского района от 03.01.24, https://t.me/urkarakh_ru/14681

03 января 2024, 21:53

Жители дагестанского села восстановили медпункт после урагана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Дзилебки собрали материалы и инструменты и самостоятельно восстановили крышу фельдшерско-акушерского пункта, которую сорвал ураганный ветер, сообщили районные власти. Комментаторы поинтересовались, почему местным жителям пришлось заниматься ремонтом самостоятельно.

В селении Дзилебки сильный ветер 2 января сорвал крышу Фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), что поставило под угрозу возможность оказания медпомощи в селе, сообщила администрация Дахадаевского района.  "Сегодня местные жители объединили свои усилия, чтобы восстановить крышу ФАП и обеспечить  функционирование медицинского учреждения.  Кто-то принес необходимые балки, кто-то предоставил шурупы, а другие жители предоставили инструменты, необходимые для выполнения ремонтных работ", - отчиталась администрация в своем Telegram-канале.

Эту публикацию к 21. 35 мск прокомментировал один человек, который поинтересовался, почему сельчанам самостоятельно пришлось заниматься ремонтом. "О том, что правительство республики нужно в отставку отправить это не говорит? Куда деваются налоги налогоплательщиков? А местным жителям респект и уважение", - прокомментировал пользователь Mr.Djoni.

"Кавказский узел" также писал, что жители сел в Дагестане часто вынуждены самостоятельно заниматься ремонтом дорог и учреждений. Так, жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно асфальтировали проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов.

Жители сел Джавгат и Рука Кайтагского района организовали ремонт местных дорог на собственные деньги, поскольку районная администрация сослалась на отсутствие финансирования. В администрации района отчитались, что оказывают "посильную поддержку" инициативе сельчан. 

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Примечание:

"Жители Хушета завершили строительство дороги к селу", "Жители Умашаула заявили о равнодушии властей к проблемам села", "Жители Герхмахи объяснили причины обращения к Путину".

Автор: "Кавказский узел"

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