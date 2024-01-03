Самоубийство адвоката в Азербайджане напомнило о проблемах в правовой системе

03 января 2024, 16:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самоубийство адвоката Заура Мамедова напомнило о проблемах в правовой сфере Азербайджана, в частности о практике взяток для смягчения наказания, сочли опрошенные "Кавказским узлом" бакинские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сотрудник Бюро адвокатов Сальянского района Азербайджана Заур Мамедов вечером 1 января совершил публичный суицид перед зданием Коллегии адвокатов. Прокуратура начала расследование по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана. Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана заявил, что у Мамедова не было каких-либо проблем во взаимоотношениях с профессиональным объединением.

Директор НПО "Линия защиты", правозащитник Руфат Сафаров поделился публикацией Ашура Бадалсоя, который представился другом Мамедова. Бадалсой утверждает, что Мамедов передал несколько недель назад в Баку следователю одного из следственных органов 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов) для решения вопроса в интересах клиента. Однако вопрос не был решен, а деньги не вернули. «С другой стороны, лицо, передавшее деньги, стало угрожать, что пожалуется в прокуратуру, чтобы арестовали Заура. Он мне сказал, что у него нет выхода и потому собирается совершить <суицид>, если на следующий день не сможет встретиться со следователем. Я подумал, что он шутит, сказал ему, что вопрос решится, посоветовал ему быть терпеливым", - отметил Бадалсой.

Адвокат Заур Мамедов не был широко известен, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Он не вел дел, связанных с преследованиями активистов, оппозиционеров, журналистов не участвовал в каких-то других резонансных процессах. Он работал адвокатом всего пять лет и за это время в СМИ не упоминался", - отметил Сафаров.

По словам правозащитника, после трагического происшествия, проживающий в Европе Ашур Бадалсой, представившийся другом Мамедова, попросил предать огласке версию о "взятке", ставшей причиной самоубийства.

"Распространение этой информации мной было бы неправильным с юридической и морально-этической точек зрения, потому что я покойного не знал, его родственники ко мне не обращались. Я предложил этому человеку самому написать текст в социальных сетях и согласился сделать репост его публикации. Он утверждает, что Мамедов передал некоему следователю деньги в размере 10 тысяч манатов, чтобы решить вопрос в интересах его клиента. При этом следователь не решил вопрос и отказался возвращать деньги. С другой стороны, клиент или представитель клиента стал угрожать адвокату жалобой в прокуратуру и коллегию адвокатов. Утверждается, что у Мамедова были и другие долги, и от безысходности он решил свести счеты с жизнью. К сожалению, подобное "решение вопросов" в Азербайджане не редкость. Многие адвокаты выступают в качестве "маклеров" между клиентами и следователями, прокурорами, судьями. Взятки даются для смягчения наказания или вовсе освобождения от наказания. Проблема в том, что правоохранители и судьи руководствуются часто не законом, а своими корыстными интересами", - продолжил Сафаров.

Он сомневается, что будет проведено объективное расследование самоубийства адвоката. "В делах о самоубийствах очень сложно доказать вину лица, побудившего жертву к такому шагу. Должны быть прямые и неопровержимые улики. В данном случае, если действительно к самоубийству причастен следователь, то правоохранители, исходя из-за защиты "чести мундира" не станут раскрывать информацию. Официально, скорее всего, как и в других случаях с самоубийствами. дело закроют", - сказал Сафаров.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также отметил, что покойный адвокат Мамедов не был известен. "По крайней мере, он не защищал какого-либо из политзаключенных, я уверенно могу сказать об этом, поскольку мы мониторим дела всех, у кого есть политические мотивы в преследовании. Нет информации также о том, что Мамедов вел бы дела других известных фигур, скажем из числа криминальных авторитетов, или крупных предпринимателей или еще кого-то из знаменитостей. Но, если он совершил самоубийство перед коллегией адвокатов, надев адвокатскую мантию, то, следовательно, его шаг был связан как-то с профессиональной деятельностью. Самоубийство, адвоката - это шокирующее событие. Если юрист, адвокат с пятилетним стажем работы не может найти выходит из ситуации и сводит счеты с жизнью, то это показатель ограниченных возможностей в этой стране для достижения справедливости правовыми средствами", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом он отметил, что в Азербайджане адвокаты не могут выполнять свою профессиональную роль, "поскольку нет состязательности в судебных разбирательствах". "Нередко для защиты интересов клиентов адвокатам приходится прибегать к каким-то незаконным, закулисным договоренностям. Это всегда создает для них риски. Адвокатура фактически находится в зависимом положении от политической власти и правоохранительных органов. Неугодных адвокатов просто исключают из коллегии адвокатов", - отметил Гасанов.

По информации Сальянского бюро адвокатов, Мамедов был членом этой структуры, однако проживал в городе Гаджикабуле. Мамедову было 37 лет, он был не женат.

Брат З.Мамедова Сеймур Мамедов заявил, что в семье ожидали его приезда предновогодний день, а он обещал приехать 1 января. Накануне дня самоубийства покойный говорил с отцом. "Отец предложил ему приехать, чтобы мы вместе отметили Новый год. Заур же ответил, что приедет не 31 декабря, а 1 января. У него было никаких проблем", - привело 1 января слова Сеймура .Мамедова агентство АПА.

Представители Наримановской прокуратуры, где открыто уголовное дело по факту самоубийства, оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.