Азербайджанский адвокат совершил публичный суицид у здания коллегии

02 января 2024, 01:29

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Адвокат Заур Мамедов совершил самоубийство перед зданием Коллегии адвокатов в Баку, инцидент расследуется по статье о доведении до самоубийства. Руководство профессионального объединения отвергает свою причастность к произошедшему.

Сотрудник Бюро адвокатов Сальянского района Азербайджана Заур Мамедов вечером 1 января совершил публичный суицид перед зданием Коллегии адвокатов. Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана, по факту самоубийства Мамедова начато уголовное расследование, его ведет Наримановская районная прокуратура по ст. 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджана.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров заявил, что у Мамедова не было каких-либо проблем во взаимоотношениях с профессиональным объединением.

"У Заура Мамедова не было проблем с Коллегией адвокатов, совершенное им нас удивило. Я связался с руководителем Сальянского бюро адвокатов. Он сказал, что в последнее время Заур Мамедов был очень напряжен, но с коллегией у него не было каких-либо проблем, против него не было дисциплинарных производств. Сейчас ведется расследование, следствие установит, почему он прибег к такому шагу. Мы очень опечалены случившемся и выражаем соболезнования близким покойного», - цитируется слова Багирова в сообщении коллегии адвокатов.

Директор НПО «Линия защиты», правозащитник Руфат Сафаров поделился публикацией Ашура Бадалсоя, который представился другом Мамедова. Бадалсой утверждает, что в последний раз общался с Мамедовым в мессенджере в пятницу, 29 декабря, и знает вероятные мотивы его самоубийства.

«Заур был одним из немногих людей, кого я знал, кто честно стоял за свои слова. Он сообщил, что передал несколько недель назад в Баку следователю одного из следственных органов 10 тысяч манат (около 6 тысяч долларов). Однако вопрос не был решен, а деньги не вернули. С другой стороны, лицо передавший деньги стал угрожать, что пожалуется в прокуратуру, чтобы арестовали Заура. Он мне сказал, что у него нет выхода и потому собирается совершить <суицид>, если на следующий день не сможет встретиться со следователем. Я подумал, что он шутит, сказал ему, что вопрос решится, посоветовал ему быть терпеливым», - отметил Бадалсой.

«Кавказский узел» пока не располагает иными подтверждениями изложенной версии о мотивах самоубийства адвоката.

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