03 января 2024, 12:53

Подтверждена гибель в зоне СВО трех жителей Ставрополья

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Артем Скрипкин и Владимир Гайденко из села Донская Балка, и уроженец станицы Галюгаевской Константин Семенов погибли на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 257 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно о гибели на Украине Владислава Риделя из Ставрополя. Он стал, по меньшей мере, 254 жителем Ставропольского края, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли жители села Донская Балка Петровского района Артем Скрипкин и Владимир Гайденко, сообщила администрация местного Дом культуры 27 декабря на его странице в соцсети "ВКонтакте".

В зоне проведения военной операции погиб уроженец станицы Галюгаевской Курского района Константин Семёнов, сообщила 26 декабря администрация местного Дома культуры на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 257 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья", "Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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