Массовая вырубка деревьев на Всесвятском кладбище возмутила экологов

03 января 2024, 11:54

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На Всесвятском кладбище в Краснодаре чиновники провели массовую вырубку деревьев, сославшись на их ветхое состояние. Однако проверка показала, что исследования были проведены некорректно, к том же признаки возрастной деградации или повреждений имелись только на 45 из 359 пней, отметила "Гражданская инициатива против экопреступности". Экологи направили жалобы на чиновников в полицию и Следком.

По данным "Гражданской инициативы против экопреступности", сотрудники МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" провели обследование деревьев на Всесвятском кладбище в Краснодре, после чего чиновники вырубили там сотни деревьев, заявив, будто бы они находились в аварийном состоянии.

Активисты изучили акты обследования, пересчитали пни и оценили санитарное состояние древесины. "Многие вырубленные деревья вообще не указаны в документах (дубы и деревья с большим диаметром ствола)", – отметила 28 декабря в своем телеграм-канале "Гражданская инициатива против экопреступности".

Одно из обследований проводилось зимой, когда на деревьях еще не было листьев. Только на 45 из 359 пней имелись признаки возрастной деградации или повреждений. Активисты подали в полицию и в Следком заявления о служебном подлоге и незаконной рубке в особо крупном размере, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что ранее краснодарские активисты, а также местные жители, неоднократно указывали на проблему с незаконной вырубкой деревьев. Так, 19 октября 2023 года стало известно, что экологи добились реакции прокуратуры на вырубку в Сочинском нацпарке компанией бизнесмена Владимира Потанина. Принадлежащая Потанину компания "Турьев Хутор Девелопмент" необоснованно вырубила лес и нарушила почвенный покров в Сочинском нацпарке. С нее в судебном порядке взыскивается почти 2,6 миллиарда рублей, сообщила прокуратура после обращения "Экспертного совета по заповедному делу".

9 апреля 2023 года жители Краснодара возмутились массовой вырубкой деревьев. В ответ на это власти заявили, что рабочие вырубали в Молодежном микрорайоне только аварийные и мешающие благоустройству сквера деревья.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории Сочинского национального парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство.

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