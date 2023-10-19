Экологи добились реакции прокуратуры на вырубку в Сочинском нацпарке компанией Потанина

19 октября 2023, 11:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принадлежащая бизнесмену Владимиру Потанину компания "Турьев Хутор Девелопмент" необоснованно вырубила лес и нарушила почвенный покров в Сочинском нацпарке. С нее в судебном порядке взыскивается почти 2,6 миллиарда рублей, сообщила прокуратура после обращения "Экспертного совета по заповедному делу".

Как сообщал "Кавказский узел", 15 августа стало известно, что организация "Экспертный совет по заповедному делу" обратилась к генпрокурору с просьбой остановить работы на территории Краснополянского лесничества, ущерб от которых составил более 1,6 миллиарда рублей.

По данным общественной организации "Экспертный совет по заповедному делу", прокуратура Краснодарского края привлекла к ответственности ООО "Турьев Хутор Девелопмент" по части 2 статьи 8.25 КоАП РФ "Нарушение правил использования лесов", на деятельность организации наложен арест.

Компания "Турьев Хутор Девелопмент" признана виновным в вырубке леса при проведении незаконных земляных работ, в также в нарушении почвенного покрова в Сочинском национальном парке на площади 90 тысяч квадратных метров.

Площадь нарушенного почвенного покрова определили посредством общедоступной космической съемки, работы компания "Турьев Хутор Девелопмент" проводила на одном из участков Краснополянского участкового лесничества. Этот участок отнесен к одному из наиболее ценных в Сочинском нацпарке. Работы проводились без одобрения проекта государственной экологической экспертизой, передал 18 октября "Коммерсант".

Генпрокуратура направила в суд иск к ООО "Турьев Хутор Девелопмент" о взыскании за гибель лесных насаждений 2,56 миллиарда рублей – 1,65 миллиарда за гибель лесных насаждений и 0,91 миллиарда за уничтожение почвенного покрова.

Согласно данным "Спарк-Интерфакс", ООО "Турьев Хутор Девелопмент" зарегистрировано в 2022 году в Москве, ее владельцем является бизнесмен Владимир Потанин.

Напомним, межрегиональная общественная организация "Экспертный совет по заповедному делу" была учреждена в январе текущего года. Ее с целью является "консолидации усилий независимого профессионального экспертного сообщества в области территориальной охраны природы", рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" ответственный секретарь Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации Татьяна Честина.

"Кавказский узел" также писал, что 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории Сочинского национального парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство.

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