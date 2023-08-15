Экологи заявили об угрозе Сочинскому нацпарку

15 августа 2023, 22:37

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Ученые-экологи обратились к генпрокурору с просьбой остановить работы на территории Краснополянского лесничества, ущерб от которых составил более 1,6 миллиарда рублей. Освоение территорий Сочинского нацпарка, куда входит лесничество, предусмотрено не утвержденным проектом нового положения о нацпарке, предложенном Минприроды. Проект разрешает рубки деревьев, застройку, что приведет к уничтожению уникальной природы и угрожает водным ресурсам, которые питают водой население Сочи, заявили экологи.

Положение о национальном парке Сочи принимается министерством природных ресурсов РФ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член бюро экспертного совета по заповедному делу, эксперт по правовым вопросам территориальной охраны природы Михаил Крейндлин. "Летом этого года министерство вышло с инициативой полного изменения действующего положения на новое. Проект положения был опубликован на сайте министерства и там с 26 июля по 9 августа шли обсуждения. Как мне известно, 7600 человек проголосовали против. Против выступили не только отдельные люди, но и влиятельные сообщества, к примеру Общественная палата РФ, Совет по правам человека при президенте России, а так же независимый экспертный совет по заповедному делу, членом бюро которого я являюсь. Все были против", - подчеркнул он.

По его словам, новое положение предусматривает строительство дорог, добычу полезных ископаемых. "Для всех правообладателей земельных участков нацпарка, а правообладателями, в частности, является и сам сочинский нацпарк, поскольку ему земли переданы в постоянное бессрочное пользование, разрешено делать что угодно: добывать полезные ископаемые, изменять гидрологический режим, менять почвенный покров, строить дороги и другие линейные объекты. Причём, строить и менять режим не только на территории своих арендованных участков, но на прилегающих участках, для обеспечения подъезда к «своим» участкам. Если сравнивать со старым положением, то там, к примеру, в охраняемых зонах не разрешалось проводить санитарные рубки и рубки для строительства для размещения пожарных разрывов. Сейчас это разрешение в проекте прописано отдельным пунктом", - указал Крейндлин.

Новое положение "явно написано в интересах застройщиков", считает он. "Застройщики сочинского нацпарка, его долгосрочные арендаторы, в первую очередь компании, которые уже владеют горнолыжными курортами Красной Поляны", - подчеркнул Крейндлин.

"Газпром" разместил заказ на подготовку мастер-планов трех новых курортов. Курорт "Грушевый" планируется разместить в Сочинском нацпарке, курорт "Аишхо" – в Сочинском заказнике, а "Табунную" – на территории Кавказского заповедника. Если эти курорты будут построены, то охраняемой природной территории будет нанесен существенный урон, отметили экологи.

В действующем положении любое строительство в нацпарке осуществлялось в особых случаях, только в интересах нацпарка и даже правильнее сказать для его нужд, отметил он. "Новое положение ориентировано только на интересы арендаторов, так называемых "правообладателей земельных участков". Все эти пункты нового положения - это прямое нарушение закона, об этом экспертный совет по заповедному делу и написал 9 августа в своем обращении к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову", - указал он.

Согласно новому положению пятая часть нацпарка может быть застроена, то есть как раз арендованные крупными компаниями земли. Так же в новом положении изменено зонирование территории нацпарка. "Это очень существенный момент. К примеру, часть территорий сейчас относятся к заповедной, особо охраняемой зоне, как Грушевый хребет или по крайней мере его часть - Южный склон. Они хотят перевести эти зоны из заповедной и особо охраняемой в прикреплённую и хозяйственную, что разрешит ранее запрещенную застройку. Чтобы было понятнее, это та территория, где своё время ещё перед олимпиадой планировалось строительство некоторых олимпийских объектов, в частности горной олимпийской деревни, биатлонного комплекса горной олимпийской деревни. Но все эти стройки были перенесены в другие места нацпарка, как раз именно потому, что это очень ценная, особо охраняемая, заповедная территория. Тогда решением президента России Владимира Путина в 2008 году, по настоянию экологов, стройку не развернули. Был запрет", - отметил эколог.

Новое положение этот запрет отрицает, добавил Крейдлин. "По новому положению в действующей еще заповедной зоне нельзя, к примеру, разместить полигон твердых бытовых отходов или атомную станцию, но любые рекреационные объекты и всякие линейные объекты, типа горнолыжных курортов с горнолыжными трассами, подъемниками, гостиницами и домами, можно", - указал он.

По его мнению, такое строительство - реальная угроза животному, растительному миру, водным ресурсам, которые питают водой население Сочи. "Там живут серны, олени, медведи, горные козлы, леопарды, там проходят пути их миграции, а так же пути миграции птиц, растут уникальные краснокнижные растения, которых нет в мире и которые могут исчезнуть навсегда. Поэтому ученые выступают против изменения положения о нацпарке Сочи", - рассказал Михаил Крейндлин.

Ученый совет сочинского национального парка, состоящий из 15 человек, высказался против нового положения, о чем известил все заинтересованные стороны, дав этому научные обоснования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель ученого Совета сочинского национального парка, заместитель директора ФГБУ "Сочинский национальный парк", президент Герпетологического общества им. А.М. Никольского при РАН, доктор биологических наук, заслуженный эколог России Борис Туниев.

"Как мне известно, новое положение Минприроды собирается принимать в сентябре. В течении месяца проходили обсуждения этого положения. Ученый совет Сочинского национального парка принял решение, что в "представленной редакции проект нового положения быть утвержденным быть не может", так как если это положение будет принято, то нацпарку грозит до 40% застройки его территорий. А если так, то возникает вопрос: чем особо охраняемая территория Сочинского национального парка будет отличаться от городской или сельской территории, где есть гостиницы, казино, бары, рестораны, объекты жизнедеятельности человека?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Землепользователям и арендаторам в проекте положения разрешена и застройка территорий, и рубка деревьев, даже разрешено добывать недра. "В своем обращении в Минприроды Совет по заповедному делу дал очень развёрнутый анализ проекта положения, обосновав с научной точки зрения, почему нельзя менять зонирование высокогорной части хребта Аибга. Если все эти изменения будут приняты в новом положении, то тогда вскоре мы увидим продолжение курорта "Роза Хутор" на уникальных территориях Сочинского нацпарка, которые просто исчезнут вместе с животным, растительным миром", - указал он.

Согласно существующему положению на большинство этих территорий никто не может претендовать никто, подчеркнул Туниев. "Они под охраной. Понижение ранга функциональной зоны может произойти, разве только по независящим от человека причинам: может упасть метеорит, наступит всемирное оледенение или сплошной пожар. Но внедрение человека с новым Положением о нацпарке может все это бесценное богатство и разнообразие животного и растительного мира быстро уничтожить. Уничтожить реликтовые лесах южного склона России на Кавказе. Это как раз верховья рек Мзымты и Псоу. Будут уничтожены никогда и никем не косившиеся реликтовые, девственные луга хребта Аибга. Вот эти все участки попадают под «освоение». А это значит, что можно строить, если посмотреть на их планы, всё что угодно, от бальнеологических центров, гостиниц до казино и канатных дорог. Это будет продолжение поселка Красная Поляна, но никак не Сочинский нацпарк", - отметил эколог.

Он подчеркнул, что принятие проекта положения о нацпарке может привести к потере уникального в плане биоразнообразия участка российской особо охраняемой территории. "Иам обитает целый ряд видов, которые растут или живут только там. Нигде больше на планете вы не найдете этих растений и животных. Их порядка 30 видов в планетарном масштабе и 60 в масштабах России. Всего 90. Нам пытаются рассказать, что ООПТ увеличатся за счет других территорий, к примеру прирезкой площадей в Дагомысе. Но там нет тех видов растений и животных, как на Аибге", - подчеркнул Туниев.

Кроме этого, "застройка верховий рек Мзымта и Псоу может привести к исчезновению питьевой воды", считает он. "А если говорить вообще о биоразнообразии мест, которые хотят "освоить" с помощью нового Положения, то там более 200 видов краснокнижных растений, животных и грибов. Нарушив баланс их обитания и среду, мы нарушим все. Нацпарки для того и создаются чтобы сохранять природу, а не для того, чтобы ее уничтожать", - заключил Туниев.

Под обращением экспертного совета в Минприроды подписался и главный научный сотрудник ФГБУ "Кавказский государственный заповедник", доктор биологических наук, профессор, заслуженный эколог Российской Федерации Анатолий Кудактин, занимающийся восстановлением вида леопардов в нацпарке. Ученый считает что новое положение не сможет не повлиять на популяцию леопардов в сочинском нацпарке, разведением которых он занимается уже несколько лет,а проект положения отражает не интересы природы, а застройщика курорта, который давно планировалось построить в верховьях рек Мзытма и Псоу, что нанесет непоправимый ущерб природе Кавказа, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог, лидер экологической организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко от имени своей организации также высказался против принятия положения о сочинском нацпарке. "Во-первых, предполагается разрешить застройку 40% от площади земельных участков. Во-вторых, в заповедной и особо охраняемой зоне разрешаются сплошные санитарные рубки и рубки в целях профилактики лесных пожаров. В-третьих, меняются и границы самих зон. из заповедной и особо охраняемой зоны исключается нижняя часть южного склона Грушевого хребта, который хотели застроить к олимпийским играм в Сочи. Теперь, через 15 лет, Грушевый хребет опять под угрозой застройки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Минприроды - ведомство, которое должно защищать природу, но почему-то защищать ее приходится активистам и ученым, отметил он. Шевченко также отметил, что хотя новое положение не принято, работы в нацпарке уже ведутся.

Представитель пресс-службы экспертного совета по заповедному делу сообщила, что экологами были выявлены масштабные незаконные работы на территории нацпарка, в связи с чем сегодня совет направил письмо на имя генпрокурора с просьбой принять меры (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Межрегиональная общественная организация "Экспертный совет по заповедному делу" была учреждена в январе 2023 года с целью "консолидации усилий независимого профессионального экспертного сообщества в области территориальной охраны природы", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" ответственный секретарь Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации Татьяна Честина. Ученые , входящие в совет, ранее направили в компетентные органы свое заключение о недопустимости принятия нового генплана Сочи на основе представленного проекта. Они потребовали "исключить из проекта Генплана Сочи угрозы уникальной природе Кавказа".

В нем говорится, что в Краснополянском участковом лесничестве нацпарка неустановленными лицами в период с мая по июль 2023 года произведено нарушение почвенного покрова, повлекшее уничтожение и порчу почв. По данным общедоступной космической съемки площадь нарушенного почвенного покрова составляет 90 000 квадратных метров. Члены совета сослались на положения ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (подпункт "б" пункта 2 статьи 15) и положение о Сочинском национальном парке, утвержденным приказом Минприроды России в 2013 году, которыми на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и противоречит задачам национального парка.

"Данные работы ведутся без получения проектной документацией положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня, что является нарушением Федерального закона "Об экологической экспертизе" (статья 7.1).Ущерб от проведенных работ превышает 1,5 миллиарда рублей (расчет прилагается). Предварительный расчёт ущерба, нанесенного рубкой леса, не производился в силу отсутствия необходимых данных. Указанный участок находится в верховьях реки Мзымта, являющейся основным источником водоснабжения Адлерского района города Сочи, и относится к наиболее ценным участкам Сочинского национального парка", - говорится в письме.

Его авторы также отметили, что участок, на котором проводились работы "расположен в непосредственной близости от Кавказского государственного природного заповедника, являющегося частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". "Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО неоднократно выражал позицию о недопустимости строительства крупномасштабной туристической инфраструктуры на участках национального парка, прилегающих к границам объекта всемирного наследия "Западный Кавказ" в верховьях реки Мзымта. В случае невыполнения указанных решений может быть поставлен вопрос о включении объекта всемирного наследия "Западный Кавказ" в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, что будет означать невыполнение Россией своих международных обязательств по сохранению объекта всемирного наследия, - говорится в письме генпрокурору за подписью ученых-сопредседателей Экспертного совета по заповедному делу Виктора Данилова-Данильяна и Всеволода Степаницкого.

В приложенном к письму расчете ущерба указано, что незаконное нарушение почвенного покрова в границах Сочинского национального парка на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0512002:5424 привело к 1,652 миллиарда рублей ущерба.

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