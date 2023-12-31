Смерть жителя Дагестана после трех с лишним лет в СИЗО Махачкалы возмутила юристов

31 декабря 2023, 22:46

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57-летний житель Дагестана умер в больнице исправительной колонии, куда был доставлен после трех с половиной лет пребывания в СИЗО. уУ него постоянен ухудшалось здоровье, однако суд не смягчал меру пресечения, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Длительное содержание под стражей без суда возмутительно, а сама смерть подлежит публичному расследованию, заявил Арсен Магомедов.



57-летний подследственный Гурами Мусаев, который 3,5 года просидел в СИЗО-1 Махачкалы, скончался в больнице Шамхальской ИК-2.

"Я 6 декабря его видел на судебном процессе в Советском суде на продлении содержания его под стражей. Он был весь больной, кашлял все время, даже от выступления отказался, так как не в силах был говорить. С легкими был болен. Суд не изменил ему меру пресечения, и вот он умер в связи с легочной недостаточностью", - написал 30 декабря в своем телеграм-канале заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По данным зам.председателя ОНК, обвиняемый по этому же делу 59-летний Э.Исаев также находится в СИЗО 3,5 года, и Советский суд Махачкалы также не отпускает его под домашний арест.

Юрист Арсен Магомедов охарактеризовал этот случай как "ужасный".

"Он <Гурами Мусаев> просидел 3?5 года в СИЗО и Советский районный суд продлевал ему это задержание все это время (как такое юридически возможно, я даже не понимаю). Это совершено плохая практика. Во-первых, так долго человек до суда не должен сидеть (или проводите суд, или отпускайте). Во-вторых, продлевать содержание под стражей без серьезных причин нельзя. Но в Дагестане принято это делать практически на автомате. В-третьих, тяжело больных людей в СИЗО держать нельзя, а нужно отправлять в больницу", - написал он в своем телеграм-канале сегодня, 31 декабря.

"Эта смерть подлежит публичному расследованию, установлению виновных и устранению причин, чтобы такое ни в коем случае не повторялось", - резюмировал Арсен Магомедов.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 7 февраля суд приговорил бывшего начальника махачкалинского СИЗО Дауда Давыдова к восьми годам колонии, двое его подчиненных получили по 5,5 года лишения свободы по делу об избиениях арестантов и вымогательстве денег и имущества на 9 миллионов рублей. Силовики не признали вину в пытках и вымогательстве. Весной 2022 года получил 3,5 года колонии инспектор СИЗО Магомед Салиев, которого суд признал виновным в превышении полномочий и получении крупной взятки. Салиев полностью признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Несколько эпизодов, в которых он фигурировал, инкриминировались также Давыдову и его подчиненным. Дагестанские журналисты и адвокат назвали приговор Давыдову и его подчиненным уникальным.

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