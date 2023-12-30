Версия о суициде жителя чеченского села вызвала недоверие у правозащитников

30 декабря 2023, 14:00

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Полиция сочла самоубийством смерть жителя чеченского села Майртуп Дени Алиева, но на теле погибшего были видны следы пыток, а сельчане сообщали о его исчезновении перед смертью, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", за годы контртеррористической операции в Чечне и правления Рамзана Кадырова в республике пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, заявили в сентябре в своем докладе правозащитники Олега Орлова и Александра Черкасова. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

Только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до 5000 человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Тело 19-летнего жителя села Майртуп Дени Алиева было найдено около 10 мск 29 ноября под мостом на восточной окраине Курчалоя. Житель Майртупа Усман Умаров, обнаруживший тело, немедленно заявил об этом в отдел полиции по Курчалоевскому району, но спустя месяц уголовное дело о гибели молодого человека так и не возбудили, сообщил 29 декабря на своем сайте Центр защиты прав человека "Мемориал".

Дени Алиев жил в доме, расположенном в 300 метрах от моста. "Поэтому вызывает удивление, что 29 ноября во все районные отделы полиции Чеченской Республики направили ориентировку по поводу обнаруженного тела за подписью начальника полиции Курчалоевского района Алисултанова", - говорится в публикации правозащитной организации.

По сообщениям местных жителей, сотрудники полиции в Курчалое утверждают, что молодой человек покончил с собой, но "эта версия, мягко говоря, вызывает сомнения", отмечается в публикации.

"В распоряжении Центра «Мемориал» есть фотография тела, сделанная на месте его обнаружения. На ней видны следы насилия. Опрошенный волонтером ЦЗПЧ житель Чечни, который видел труп, подтвердил наличие следов. На шее заметны следы от удушения веревкой или шпагатом. На запястьях - ссадины и следы, по всей видимости, полученные в результате связывания рук. Под подбородком - предположительно следы от тушения сигарет. По информации волонтеров «Мемориала», у Алиева также были переломаны обе ноги - неизвестно, получены ли эти травмы в результате падения с моста или пыток", сообщил "Мемориал".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", село Майртуп примыкает к восточной окраине Курчалоя. Расстояние от моста на восточной окраине до участкового пункта полиции Курчалоя - 370 метров, до ОВД Курчалоя - 600 метров, до местного отдела ФСБ - 611 метров, до отдела полиции Майртупа - 1,1 километра.

Алиев был студентом Грозненского нефтяного технического университета, много времени проводил дома за компьютером и мало с кем общался, сообщили правозащитники. "Отец убитого утверждает, что его сын 28 ноября был дома около 11 [мск] вечера. Но другие опрошенные нами жители села сообщили: по их сведениям, Дени Алиев исчез за несколько дней до обнаружения его тела", - говорится в публикации.

Создается впечатление, что правоохранительные органы "явно не хотят заниматься расследованием" предполагаемого убийства Дени Алиева, заявил "Мемориал".

На сайте управления СКР по Чечне, по состоянию на 13.55 мск 30 декабря, не опубликована информация о доследственной проверке или расследовании уголовного дела о смерти жителя Майртупа.

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