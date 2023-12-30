30 декабря 2023, 02:24

Оставлено в силе решение об отставке Елены Золотаревой

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Бывшая глава Ростовского облсуда Елена Золотарева, подозреваемая в получении взяток, не смогла оспорить решение об отставке.

Как писал "Кавказский узел", в июле Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила добровольную отставку бывшей главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой и лишила ее льгот.

19 мая председатель СКР Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко. 27 мая ВККС разрешила возбудить в отношении Золотаревой уголовное дело, а 13 июля решила прекратить ее добровольную отставку и лишила ее льгот. В июле Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову. Бондаренко был лишен полномочий и должности и также отправлен в СИЗО. 27 октября Апелляционная коллегия Верховного суда оставила в силе согласие возбудить уголовное дело в отношении Золотаревой.

Апелляционная коллегия Верховного суда России отказалась изменить решение о признании законным отставки бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой и лишения ее льгот, пишет 29 декабря 1rnd.ru.

Золотарева попыталась оспорить решение суда первой инстанции, однако безрезультатно. Ее уголовное дело рассматривает аппарат Следкома России, она находится в одном из московских СИЗО, информирует "Коммерсант".

Напомним, трое ростовских судей заподозрены в получении крупных взяток. Дело в отношении Елены Золотаревой и Татьяны Юровой предполагается возбудить по статьям о получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Юрова при этом подозревается, как и Георгий Бондаренко, в посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, Юрова выступала посредником в передаче взяток Золотаревой. Один эпизод касается получения 10 миллионов рублей за решение по уголовному делу, еще в двух эпизодах фигурирует сумма в 2 миллиона рублей, в других двух – по одному миллиону рублей.

4 апреля стало известно, что Елена Золотарева помещена под домашний арест и подала в Верховный суд заявление об отставке. У нее, а также у Татьяны Юровой прошли обыски. Источники в силовых структурах сообщили, что подозреваемыми по делу могут оказаться около 20 судей.

Уголовное преследование ростовских судей не приведет к массовому пересмотру вынесенных ими приговоров, однако осужденные могут оспорить их в квалификационной коллегии судей, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

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Примечание:

"Ростовский судья Бондаренко отправлен в СИЗО", "Дело мэра Азова направлено на новое рассмотрение", "Игорь Пятигорец приговорен к 8,5 года колонии за мошенничество".

Автор: "Кавказский узел"

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