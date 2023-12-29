Активисты сочли острой проблему бродячих собак в Махачкале

29 декабря 2023, 17:13

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В Махачкале крайне необходимо строительство нового приюта для животных, однако даже если он будет построен, это поможет лишь частично решить проблему бродячих собак, отметили зоозащитники. Вопрос со строительством приютов для животных и изоляцией агрессивных собак упирается в отсутствие средств, власти Дагестана запросили софинансирование из федерального центра, сообщили в комитете по ветеринарии.

Как писал "Кавказский узел", в августе в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак. Он смог спастись от нее, зайдя в воду. Видео вызвало резонанс. 28 августа стало известно, что прокуратура начала проверку на предмет соблюдения властями Махачкалы законодательства об ответственном обращении с животными. Суд по требованию прокуратуры обязал мэрию Махачкалы создать на территории города приют для бездомных животных. Ранее данные чиновниками обещания открыть такой приют остались невыполненными.

В 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. В июня 2021 года опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что хотя в республике ситуация с защитой собак и становится лучше, но в ней не хватает приютов для бездомных животных.

Приюты для животных имеются в Махачкале и Южно-Сухокумске, а также Дербентском, Бабаюртовском, Буйнакском, Тарумовском и Дахадаевском районах. Завершается строительство муниципального приюта на 180 мест в Дербенте, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете по ветеринарии Дагестана. "Согласно проведенному мониторингу, в 2022 году в республике насчитали 18032 особей собак без владельцев, а в 2023 году – 14462. С 2021 по 2023 годы из республиканского бюджета ежегодно выделялось по 27,5 миллионов рублей на осуществление мероприятий в области обращения с животными для отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска животных", - сообщил представитель комитета по ветеринарии.

По данным комитета, наибольшее количество укусов людей от собак зарегистрировано в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Кизилюрте, Дербентском, Магарамкентском, Ногайском, Табасаранском, Бабаюртовском, Хасавюртовском и в Кизлярском районах. С начала года отловлено, стерилизовано, кастрировано, вакцинировано и возвращено в прежнюю среду обитания 3 258 собаки, сообщили в ведомстве.

Махачкалинцы нередко обращаются по поводу укусов собак. Пострадавшим делают укол от бешенства, затем несколько дней уколы делают в поликлинике по месту жительства, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в травмпункте Махачкалы.

Недостаток финансирования является основным препятствием в решении проблемы бродячих животных, отметили в комитете. "Проблемой в области обращения с животными является строительство приютов для животных с количеством мест, обеспечивающих содержание отловленных животных без владельцев, в том числе и с учетом животных, проявляющих немотивированную агрессивность, такие животные должны оставаться в приютах до наступления естественной смерти", - рассказали в комитете по ветеринарии.

Один из вариантов – строительство новых приютов за счет софинансирования из федерального бюджета. Подобные предложения направлены в министерство природных ресурсов России, добавил представитель комитета.

Проблема бродячих собак в столице Дагестана стоит остро, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МУП "Питомец" Махачкалы, которое занимается отловом безнадзорных животных. "Выделяемых комитетом по ветеринарии субсидий для сдерживания роста популяции безнадзорных животных недостаточно. Чтобы исключить последующие случаи нападения животных на людей, необходимо увеличить объем финансирования, и предусмотреть строительство дополнительных питомников для содержания животных", - рассказал представитель организации.

В какой-то мере решить проблему с бродячими собаками поможет строительство новых приютов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" зоозащитник Марина Алиева. "Но нужно создать механизм оперативного реагирования <на жалобы> населения. В соцсетях люди выкладывают фото и видео скопления агрессивных животных, но реакции властей зачастую нет. Стерилизация собак, выявление бешеных особей - это требует времени и средств. Насколько мне известно, это направление финансируется по остаточному принципу", - говорит Алиева.

Существующий в Махачкале приют находится в "ужасном состоянии", отметила член движения "Город наш", общественный инспектор Росприроднадзора Аминат Абдурахманова. "Там стоит невыносимый запах. На днях волонтеры ездили смотреть - умерший щенок валялся с остальными. Новые приюты очень нужны, судя по количеству собак, гуляющих по городу, нередко среди них попадаются раненые. Жестокое отношение имеет место, иногда к нам присылают видео отстрелянных собак", - рассказала Абдурахманова.

Напомним, ранее в Дагестане неоднократно происходили нападения бродячих собак на детей. Так, в феврале 2017 года бродячие собаки загрызли насмерть девятилетнюю школьницу в Махачкале, 16 февраля 2018 года в городе был найден мертвым еще один ребенок. По версии следствия, его также загрызли бродячие собаки.

В Каспийске и Махачкале проблема безнадзорных собак остается актуальной, но власти ее не решают, отметили в октябре 2022 года блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ".

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