25 декабря 2023, 01:39

Прокуратура вступилась за бездомных животных в Махачкале

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Суд по требованию прокуратуры обязал мэрию Махачкалы создать на территории города приют для бездомных животных. Ранее данные чиновниками обещания открыть такой приют остались не выполненными.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого в Махачкале на гуляющего по берегу моря мальчика напала стая собак. Он смог спастись от нее, зайдя в воду. Видео вызвало резонанс. 28 августа стало известно, что прокуратура начала проверку на предмет соблюдения властями Махачкалы законодательства об ответственном обращении с животными.

В 2017 году в Дагестане был введен запрет на отстрел бродячих собак. В июня 2021 года опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" зоозащитники отметили, что хотя в республике ситуация с защитой собак и становится лучше, но в ней не хватает приютов для бездомных животных.

Махачкалинская природоохранная прокуратура установила, что на территории города нет приюта для бездомных животных. С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд, говорится в релизе, опубликованном на сайте Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Согласно решению суда, администрация города должна не только создать приют, но и обеспечить его работу.

При этом, отмечает надзорное ведовство, в Махачкале обитает 41% от общего числа бездомных животных на территории Дагестана.

Отметим, что в начале 2023 года председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил предусмотреть в республиканском бюджете 2023 года финансирование на строительство первого в Махачкале приюта для бездомных животных. Питомник будет создан из легковозводимых конструкций, заявил он.

«Какой бы бюджет у нас ни был, мы на эти цели выделяем соответствующие средства. У нас в марте будет внесение изменений в бюджет Республики Дагестан, давайте выйдем с предложением создать типовой питомник на территории города Махачкалы, тем более сейчас есть легковозводимые модульные конструкции, которые очень быстро строятся», - заявил Абдулмуслимов, чьи слова привела пресс-служба правительства республики в ходе встречи с коллективом комитета по ветеринарии Дагестана.

По информации издания "Это Кавказ", 25 января глава Дагестана Сергей Меликов в ходе прямой линии с жителями пообещал решить вопрос с бродячими животными в республике до конца этого года. Меликов поручил вынести этот вопрос на один из оперативных штабов и, в частности, разобраться с возможными источниками финансирования.

Напомним, ранее в Дагестане неоднократно происходили нападения бродячих собак на детей. Так, в феврале 2017 года бродячие собаки загрызли насмерть девятилетнюю школьницу в Махачкале, 16 февраля 2018 года в городе был найден мертвым еще один ребенок. По версии следствия, его также загрызли бродячие собаки.

В Каспийске и Махачкале проблема безнадзорных собак остается актуальной, но власти ее не решают, отметили в октябре 2022 года Блогер Расул Асад и "Монитор ЖКХ".

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Примечание:

"Участники митинга в Астрахани поддержали идею об эвтаназии бродячих собак", "Жителей Краснодара возмутила установка будок для бездомных собак", "Юрист из Новороссийска потребовала отменить запрет на кормление бездомных животных"

Автор: "Кавказский узел"

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