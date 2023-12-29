Калмыцкие активисты напомнили о неполной реабилитации репрессированного народа

29 декабря 2023, 06:05

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Публичные мроприятия в годовщину депортации калмыков носят преимущественно формальный характер и не привлекают жителей республики, хотя память о репрессированных родных для них крайне важна, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" общественные деятели.

"Кавказский узел" писал, что 28 декабря по всей Калмыкии прошли молебны в память о жертвах сталинской депортации. В Элисте жители республики, среди которых были и пережившие депортацию, собрались на митинг. День памяти жертв депортации калмыцкого народа официально отмечается в республике с 2004 года.

28 декабря 1943 года по указу президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войска НКВД провели операция "Улусы", выселив калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды и организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина). Общее число выселенных калмыков с учетом выведенных из боевых частей солдат и офицеров, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

В 80-ю годовщину депортации калмыков 28 декабря сотни людей пришли к мемориалу "Исход и возвращение" в Элисте, возложив к нему цветы в память о репрессированных земляках, а памятный молебен в Центральном хуруле посетил, среди других, глава Калмыкии Бату Хасиков.

Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев был инициатором отдельной памятной акции около памятника жертвам сталинского геноцида рядом с кинотеатром "Родина". К этому кинотеатру в 1943 году сгоняли депортируемых, загружали в машины и увозили в Дивное, откуда уже шли эшелоны в Сибирь.

"Это был маленький митинг, пришли человек двадцать, хотя мы надеялись,что будет больше. Кто-то пришел с цветами, одна женщина принесла борцоки (национальная калмыцкая выпечка - прим. “Кавказского узла) и чай, угостила нас. Я выступил первым, потому что я был инициатором. Потом взял слово бывший председатель демократического движения "Народный фронт Калмыкии" Николай Гаврилов, затем адвокат и правозащитник Семен Атеев. Выступил также бывший председатель Союза репрессированных народов России Аркадий Горяев и еще несколько человек", - рассказал Валерий Бадмаев корреспонденту “Кавказского узла”.

По его словам, почти каждый из выступавших выразил возмущение актом вандализма на станции Абганерово, где была разрушена мемориальная доска, посвященная депортированным калмыкам.

Активист отметил, что памятник "Исход и возвращение", в отличие от памятника у кинотеатра, находится на краю города. Как отметил Бадмаев, там проходят "официозные" мероприятия, где участникам организованной им акции не дали бы выступить.

"С середины 1990-х годов там тоже проводятся ежегодные мероприятия, но туда бюджетников нагоняют. Конечно, эти мероприятия тоже какой-то след оставляют, но это слишком уже формализовано, это превратили в обязаловку. Все госслужащие и муниципальные служащие знают, что им нужно 28 декабря идти с венками туда. А я живу неподалеку от "Исхода и возвращения", гуляю там чуть ли не каждый день, и вижу, что памятник весь год стоит заброшенный и неухоженный. К 28 декабря о нем вспоминают, наводят там порядок и пригоняют людей. Но простые граждане приходят туда в другие дни", - рассказал журналист.

Несмотря на большую важность траурной даты для калмыков, на памятные акции приходит лишь малая доля жителей республики, полагает он. "Остальные, конечно, помнят ее, дома обсуждают, но не ходят. В любом обществе есть активные люди с гражданской позицией, но основная масса инертна", - заключил Бадмаев.

Трагический след депортации есть в каждой калмыцкой семье

Историк, сотрудник отдела истории Калмыцкого научного центра Российской академии наук Уташ Очиров не считает мероприятия в память о депортации в Калмыкии формализованными. "Мне кажется, что люди все это переживают, боль не утихла. У всех это пережили какие-то близкие родственники, у меня вот две тети остались в Сибири. История депортации - это рядом и близко, в том числе для представителей власти, которые участвуют в мероприятиях, так что это не официоз, а вполне живые мероприятия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Очиров полагает, что для сохранения памяти о депортации среди молодых людей памятные мероприятия и даже семейные истории о высланных родственниках не так важны, как планомерная просветительская работа. Она в Калмыкии, по мнению историка, ведется удовлетворительно. "Как мне кажется, более значимы просветительские мероприятия, которые проводятся повсеместно. В Калмыкии история депортации так или иначе излагается и в школах, и в университетах, в музеях постоянные экспозиции по этой тематике, в театрах ставятся спектакли. Это постоянный тренд в Калмыкии, история не забывается. Молодежь именно из таких просветительских мероприятий узнает о том, что было и как", - пояснил он.

Историк отметил, что его самого и его коллег неоднократно приглашали в школы прочитать лекцию об истории депортации. "Каждый калмык так или иначе потерял родных в Сибири, для каждого калмыка это важно и значимо, в том числе для учителей в школах и так далее. Проходят классные часы, тематические вечера, я там не раз выступал. Это непрерывный процесс, в том числе на низовом уровне, безо всяких указаний сверху. И я тоже по велению души принимаю в нем участие", - сказал он.

Недавний скандал из-за дискриминационного описания сталинских депортаций в учебнике истории не остался в Калмыкии незамеченным. "Был мощный резонанс, целый ряд выступлений на эту тему, республиканская газета "Хальмг үнн" ("Калмыцкая правда") организовала круглый стол, пригласили представителей общественности, школ, правительства. Они высказывали свое мнение, и по итогам был подготовлен ряд решений, которые были реализованы", - добавил Очиров.

При этом он полагает, что в учебнике была изложена лишь позиция его автора, а не “общая позиция федеральной власти”. “Это один учебник, его написали два человека. И там рассматривался достаточно широкий исторический период, очень сложный, многосоставный, разные эпохи. А автора было всего два, и они, может, не совсем четко что-то уловили. Невозможно же быть специалистами по всем эпохам, может, они ориентировались в этом вопросе на мнение других людей. Но когда им указали на ошибку, они же ее признали и исправили. После того, как ошибка была исправлена, я проблем не вижу", - заявил историк.

Вместе с тем Очиров признал, что в обществе заметен тренд по реабилитации сталинской эпохи, которую нередко представляют как лучший период в развитии советского общества.

"Доходит до отрицания сталинских репрессий, до заявлений, что люди подвергались репрессиям справедливо. Как я понимаю из бесед с этими людьми, никто из них не работал в архивах, не общался с теми, кто пережил репрессии. У них нет понимания, что депортации носили огульный характер, что вина некоторых распространялась на всех. Допустим, чеченцы - утверждается, что они помогали врагам, но немцы на территорию Чечни даже не дошли, как чеченцы могли с ними сотрудничать? Калмыкия тоже была оккупирована лишь частично, и если в тех улусах, где были немцы, теоретически кто-то мог с ними сотрудничать, то жители других улусов причем? Но их тоже выслали, высылали всех, и детей маленьких. В депортации погибали дети, старики, женщины, в том числе члены семей тех, кто верно служил советской власти, защищал страну. Это привело к колоссальным демографическим потерям - в 1944-1949 годах, в первые пять лет после депортации, погибла почти треть калмыцкого народа, треть от числа высланных. Те, кто оправдывает сталинизм, просто не знают архивных документов и воспринимают сталинскую действительность на базе мифов и плохих исторических фильмов, которых снимается очень много", - заключил он.

Реабилитация репрессированных неполна без наказания виновных в депортациях

Мероприятия в память о депортации вызывают заметный интерес, но их недостаточно, уверен активист, администратор Telegram-канала OIRadio Церен Басангов. Проекты OIRadio, TODO media и "Элиста - наш город" объединились и 28 декабря в течение 8 часов проводили совместную трансляцию - прямой эфир от мемориала "Исход и возвращение". После этого эфира они организовали разговор с активистами, которые занимаются сохранением калмыцкой истории и памяти, а затем транслировали воспоминания жителей Калмыкии про депортацию. В общей сложности на трех YouTube-каналах и в Telegram трансляцию посмотрели более 1500 человек. "Единовременно там было до 50 смотрящих. В целом мы довольны, не без технических ошибок прошло, но более-менее нормально. И приятно отметить, что интерес у людей есть", - сказал Басангов корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Басангов был у мемориала "Исход и возвращение" и сам вел оттуда прямой эфир. Само мероприятие он охарактеризовал как формальное - “простой поминальный день". "Отметились, сходили, помолчали минуту - дальше пошли. Люди, которые сегодня там были, завтра начнут отмечать корпоративы и Новый год, хотя как раз в эти дни, сразу после начала депортации, гибли наши предки. Как сейчас праздновать Новый год, если всё это осознавать, непонятно. Я подходил к тем, кто туда пришел, и задавал вопросы, спрашивал, с кем они пришли. Очень многие отвечали, что они из той или иной организации. Хотя были и люди, которые говорили, что пришли с семьей, их было меньше, но они были. И молодые тоже были, причем те, кто пришел осознанно, но большинство было от каких-то организаций", - рассказал Басангов.

Басангов подчеркнул, что считает депортацию калмыков массовым убийством, целью которого было полное уничтожение народа, а реабилитация не может считаться полной, пока не наказаны исполнители репрессий.

”То, как происходило выселение, как нас расселяли - не компактно, а по всей Сибири, свидетельствует, что цель состояла в том, чтобы мы в результате всего этого перестали существовать. Депортация - это преступление, которое произошло не так уж давно, это преступление должно расследоваться, как это происходит в других странах. Например, пособников нацизма, сотрудников концлагерей находят до сих пор и назначают им наказания, многие такие случаи на слуху, а у нас вообще не говорится о том, кто нас выселял. Было несколько тысяч солдат, прежде всего работников НКВД, но об этом никто не говорит. Хотя это был акт геноцида, и все, кто к этому был причастен, должны были понести за это наказание, - но этого нет и это даже не обсуждается", - пояснил активист.

Басангов обратил внимание, что молодое поколение может почерпнуть больше информации о депортации калмыков из интернета, однако в русскоязычном сегменте сети она представлена тенденциозно.

“То, что написано в русской Википедии, написано как будто для оправдания депортации калмыков, - например, там делается упор на число коллаборантов. А если открыть ту же статью в английской Википедии - там наоборот, там рассказывается о числе жертв. Из таких статей и формируется отношение у людей к произошедшему. Даже многие жители местные находят оправдание - мол, нас депортировали, потому что кто-то там сотрудничал с немцами, я такие ответы получал и во время опроса (у мемориала). Это указывает, что преступление против калмыков не всеми осознается как преступление даже в самой Калмыкии. Официальные лица выступают и преподносят это всегда только в таком ключе, что вот, мол, выслали, но там русские люди нам помогали... Я не спорю: я лично ездил в Алтайский край, где родился мой отец, там были и те, кто помогал, и те, кто очень плохо относился к ссыльным. Были случаи убийств. И власти должны не о том говорить, кто кому помогал, а расследовать преступления. Должны быть осуждены конкретные люди за то, что нас депортировали, только тогда изменится отношение", - подчеркнул он.

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