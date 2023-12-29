29 декабря 2023, 04:07

Заключенный колонии в Адыгее обвинен в причастности к “Правому сектору”*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адыгее рассмотрит дело заключенного местной колонии строгого режима, которого следователи сочли участником экстремистской организации. 

Мужчина, отбывающий срок в колонии в Адыгее, пропагандировал среди других заключенных идеологию запрещенной в России украинской организации “Правый сектор”. К такому выводу пришли сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН, которые участвовали в расследовании дела. 

Как полагает следствие, мужчина, еще находясь на свободе, вступил в “Правый сектор”*. Позже, оказавшись в исправительной колонии, он “продолжил участие в ее деятельности”, распространяя запрещенную в России идеологию среди других заключенных, говорится в публикации на сайте регионального управления СКР от 28 декабря. 

Заключенного обвинили по статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК России), которая предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. 

В сообщении следственного управления не поясняется, по какой статье мужчина был осужден ранее и какой ему назначили срок заключения. Вместе с тем в публикации указывается, что “в ходе обыска у обвиняемого изъяты предметы одежды с изображением символики экстремистской организации”. Где нашли эти предметы - в колонии или дома у обвиняемого, - ведомство не уточняет. 

Комментариями обвиняемого или его представителя относительно версии следствия “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что летом Майкопский суд приговорил к шести с половиной годам заключения жительницу Адыгеи Викторию Гончарову, признав ее участницей "Правого сектора"* и виновной в распространении заведомо ложной информации про российских военных. Верховный суд Адыгеи оставил приговор без изменения.

В октябре правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал Гончарову узницей совести, указав, что женщина приговорена к длительному сроку без фактических доказательств ее участия в "Правом секторе"*.

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* организация признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Черкесска осужден на 17 лет по делу о подготовке теракта", "Гражданин Украины осужден на Ставрополье как участник "Правого сектора"*", "Предполагаемый участник "Правого сектора"* осужден в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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