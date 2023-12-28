Контрактник из Новороссийска продолжил борьбу за воспитание сына

28 декабря 2023, 08:27

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49-летний военнослужащий-контрактник из Новороссийска Денис Непрокин повторно подал иск в суд с требованием уволить его из армии. Он пояснил, что является отцом-одиночкой и воспитывает сына-подростка, а командование его обмануло, уговорив забрать из суда первый иск и пообещав уволить из армии. Непрокин имеет все шансы выиграть дело в суде, так как в его деле нарушен закон о военной службе, считает юрист Роман Лыков.

Как сообщал "Кавказский узел", военнослужащий-контрактник Денис Непрокин, который один воспитывает сына-подростка, решил уволиться со службы, чтобы уехать к ребенку в Новороссийск. Непрокин подал рапорт об увольнении командиру, но тот отказал ему. Тогда Непрокин обжаловал отказ в суде. Однако сочинский суд признал отказ законным.

Непрокин в иске указал, что, когда подписал контракт на службу в армии, то перевез сына в служебное жилье при воинской части, потому что бывшая жена не справлялась с воспитанием, а родители военного живут в Приморском крае. Из-за проблем с обучением в школе по месту расположения части Непрокин был вынужден перевести 15-летнего сына в Новороссийск, но теперь не может участвовать в его воспитании. Сочинский суд сослался на то, что подобных причин для увольнения со службы не обозначено в действующем президентском указе о мобилизации.

49-летний житель Новороссийска Денис Непрокин рассказал, что 27 декабря вторично обратился с Сочинский гарнизонный суд с иском, в котором потребовал признать незаконным отказ командира войсковой части в увольнении. Он отметил, что командир отказал ему в увольнении во второй раз, чем нарушил пункт №3 статьи №51 Федерального закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О воинской обязанности и военной службе".

По словам Непрокина, он подписал контракт на военную службу 28 июня 2022 года на три месяца, на тот период он проживал со второй супругой, которая присматривала за его сыном.

"После подписания контракта я попал в военную часть в Абхазии, где проходили сборы, а в середине июля прошлого года нас уже вывезли на Украину. Контракт у меня заканчивался 27 сентября 2022 года, но 21 сентября вышел указ президента о частичной мобилизации и мое увольнение 27 сентября отменили. К этому времени, я уже развелся со второй супругой, и мой несовершеннолетний ребенок остался один без присмотра", – сказал Непрокин корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как суд в Сочи отказался удовлетворить его иск, он подал апелляцию. "Я подал апелляцию в Ростовский суд. Дело поступило и было принято в производство. 17 ноября состоялись предварительные слушания. И предварительно суд поддержал мою позицию, изучив документы, на которые я ссылался. Однако в промежутке до следующего заседания я получил от командира ВЧ предложение забрать апелляцию и прекратить обжалование, чтобы не было шума, он просто удовлетворит мой рапорт об увольнении по семейным обстоятельствам", – рассказал Непрокин.

По его словам, он отозвал апелляционную жалобу, но командир его обманул. "Мой рапорт удовлетворен не был, а сам я отправлен на Украину", – отметил Непрокин.

Ранее такие как он считались добровольцами, но после того как была объявлена частичная мобилизации всех приравняли в военнослужащим, отметил Непрокин. "Нам четко сказали и дали понять: "нет, ребята, вы никакие не добровольцы. Вы подписали контракт с министерством обороны. Вы подписали его, и ваш контракт продлевается и действует автоматически", – объяснил он.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Непрокин считает, что может быть отправлен на любые участки фронта, в том числе – на штурм позиций противника, совершая который, выжить сложно. "Мой ребенок может остаться сиротой, а я фактически лишен своего конституционного права на воспитание своего ребенка", – подчеркнул он.

Денис Непрокин отметил, что сейчас ему 49 лет, и что его ребенок переживает разлуку с отцом, из-за чего у сына ухудшилась успеваемость по учебе. "Опасается за мою жизнь. Его не допускали в 9-й класс. Я обращался по этому поводу в министерство образования и в аппарат уполномоченного по правам человека. И ему только после этих обращений разрешила пойти в 9-й класс, продлили сроки сдачи академической неуспеваемости. У меня есть на руках две характеристики из школы, где прямо прописано, что требуется мое присутствие для воспитания ребёнка, так это каждому ребенку нужен родитель", – пояснил Непрокин.

Его сын живет в его квартире в Новороссийске. "Сейчас у него каникулы и у меня отпуск до 9-го числа. Сейчас короткий период времени мы вместе. После 9-го числа уже я должен буду вернуться на Украину, даже несмотря на поданный иск. Как он будет один, я не представляю. Я оставляю ему деньги на питание, но он ведь ребенок еще. Смотреть за ним кроме меня не кому. У нас никого нет", – подчеркнул отец-одиночка.

Благодаря грамотным действиям адвоката, ростовский суд удалось убедить в правоте Непрокина и, по его словам, еще в ноябре он мог бы добиться цели иска. Теперь его адвокат выход видит в том, чтобы иск был подан повторно.

"Новым обстоятельством является то, что сын совсем один в своем несовершеннолетнем возрасте без меня. В жизни у меня мирная специальность, я руководитель проекта, инженер-строитель в частной компании. Это то, чем я занимаюсь в жизни. Мой адвокат говорит, что у нас на сей раз в суде большие шансы выиграть суд из-за собранных аргументов в пользу ребенка, которого нельзя оставить одного", – рассказал Непрокин.

Адвокат, сопровождающий в судах Дениса Непрокина от комментариев отказался.

Требование Непрокина признать незаконным решение командира об отказе в досрочном увольнении по подпункту "В" пункта 3 статьи 51 Федерального закона №53 "О воинской обязанности и военной службе" и обязать командира провести процедуру досрочного увольнения в соответствии с указом президента №580 ДСП", вполне законно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Лыков.

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