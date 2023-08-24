Сочинский суд отказал отцу-одиночке в увольнении из армии

24 августа 2023, 13:04

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Гарнизонный военный суд в Сочи отказал контрактнику Денису Непрокину, который один воспитывает ребенка, в увольнении из армии. В своем отказе суд сослался на действующий президентский указ о мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Контрактник Денис Непрокин, который один воспитывает сына-подростка, решил уволиться со службы, чтобы уехать к ребенку в Новороссийск. В административном иске он указал, что, когда подписал контракт, перевез сына в служебное жилье при воинской части, потому что бывшая жена не справлялась с воспитанием, а родители военного живут в Приморском крае. Из-за проблем с обучением в школе по месту расположения части Непрокин был вынужден перевести 15-летнего сына в Новороссийск, но теперь не может участвовать в его воспитании, пишут сегодня со ссылкой на материалы дела "Кавказ.Реалии"*.

Контрактник подал рапорт об увольнении командиру, но тот отказал ему. Тогда Непрокин обжаловал отказ в суде. Однако сочинский суд признал отказ законным и сослался то, что подобных причин для увольнения со службы не обозначено в действующем президентском указе о мобилизации, передает издание.

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