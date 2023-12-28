28 декабря 2023, 06:41

Мотострелок из Дагестана погиб на Украине

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Младший сержант Гюльмагомед Шихрагимов, служивший в мотострелковой роте, погиб во время специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 707 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 27 декабря стало известно, что на Украине погиб Артур Круптурсунов из Ногайского района. Он стал, по меньшей мере, 706 жителем Дагестана, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Орта-Стал Сулейман-Стальского района, младший сержант Гюльмагомед Шихрагимов, служивший в мотострелковой роте, передало 20 декабря местное издание "Кюре" со ссылкой на власти Сулейман-Стальского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 707 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Шесть военных из Дагестана убиты на Украине", "Контрактник из Дагестана убит в военной операции", "Два военных из Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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