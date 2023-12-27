Контрактник из Дагестана убит в военной операции на Украине

27 декабря 2023, 18:46

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Артур Круптурсунов погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщила администрация Ногайского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 706 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Абдулгапур Джабраилов стал 705-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В зоне специальной военной операции погиб житель села Карагас Артур Круптурсунов, сообщила сегодня администрация Ногайского района в своем Telegram-канале.

Круптурсунов после школы получил профессию автомеханика. В сентябре 2022 года он в первый раз добровольцем отправился в зону СВО. Контракт был подписан на три месяца. После первого контракта им было подписано еще два контракта. Третий контракт должен был закончиться 20 января 2024 года. Ему было 33 года, у Круптурсунова остались жена и трое детей, сообщила газета "Голос степи".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 706 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 18.40 мск 26 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3147 военных с юга России, в том числе 1540 – из СКФО и 1607 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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