Боец из Дагестана погиб на Украине

26 декабря 2023, 23:48

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Абдулгапур Джабраилов погиб в зоне военных действий на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 705 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Курбан Алиев стал 704-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Именем погибшего в специальной военной операции Абдулгапура Джабраилов названа улица в селении Инчха, сообщила администрация Казбековского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. Из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, следует что Джабраилову был 31 год, он погиб в 2023 году.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 705 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 23.30 мск 26 декабря сообщили о гибели на Украине как минимум 3143 военных с юга России, в том числе 1539 – из СКФО и 1604 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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