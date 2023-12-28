Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине

28 декабря 2023, 14:54

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Александр Мазепин, Андрей Коновалов, Максим Глоба, Александр Гапонов и Сергей Попов погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 272 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Прасолов стал 267 военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Командир минометного дивизиона добровольческого батальона БАРС-13, старший лейтенант Александр Мазепин погиб в военной операции на Украине, сообщила 27 декабря администрация Туапсе в своем Telegram-канале.

Ранее власти Туапсинского района сообщили о гибели в ходе военной операции на Украине 25-летнего Андрея Коновалова из села Молдавановка. Другие подробности о погибшем в сообщении от 22 июня не приведены.

Также ранее администрация Армавира сообщила о гибели трех бойцов - 38-летнего заместителя командира взвода Максима Глобы, который погиб в октябре 2022 года в Херсонской области, 29-летнего ефрейтора Александра Гапонова, радиотелефониста мотострелковой роты, который погиб в марте 2022 года, и Сергея Попова, подробности о котором в Telegram-канале мэрии города не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 272 бойцов из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 14.30 мск 28 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3156 бойцов с юга России, в том числе 1544 - из СКФО и 1612 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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