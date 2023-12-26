26 декабря 2023, 11:27

Снайпер из Анапы убит в зоне СВО

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Житель Анапы Антон Норкин, служивший снайпером, погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 267 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 22 декабря власти и силовики подтвердили гибель во время военной операции на Украине как минимум 266 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб снайпер Антон Норкин из Анапы, сообщила 16 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация местной гимназии "Аврора" имени И.И. Ладутько, выпускником котором являлся Норкин.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 267 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэр Невинномысска сообщил о гибели на Украине командира полка", "Суд в Волгограде отверг претензии прокуратуры к публикациям медиа о погибших на Украине", "Правозащитники сочли перевыполнение Чечней плана по мобилизации результатом принуждения к службе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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