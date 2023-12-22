Пять бойцов из Краснодарского края погибли на Украине

22 декабря 2023, 23:50

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Александр Вихор, Максим Миронов, Антон Норкин, Даниил Мороко и Дмитрий Осипов погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 266 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 8 декабря число погибших в ходе военной операции уроженцев Кубани, о которых сообщали власти, достигло 261.

Власти Анапы сообщили сегодня об открытии стены героев. Один из военных, портрет которого нарисован на мурале - гвардии сержант и кавалер Ордена Мужества Александр Вихор, погибший в 2022 году в ходе артобстрела в зоне военной операции, следует из сообщения мэрии в Telegram-канале мэрии.

Мемориальная доска младшему сержанту Максиму Миронову открыта в одной из школ Ейска. Он родился в 1990 году. После школы Максим поступил в Ейское профессиональное училище, где получил профессию повара. Затем был призван в армию. В 2014 году заключил контракт с Министерством обороны РФ, затем служил во Владикавказе в звании младшего сержанта старшей разведгруппы. В зоне военной операции был направлен в октябре 2022 года. Посмертно награжден орденом мужества, сообщила администрация Ейского района 11 декабря в своем Telegram-канале.

8 декабря в зоне СВО погиб выпускник 2002 года гимназии "Аврора", снайпер Антон Норкин. Ему было 38 лет, говорится в сообщении на странице анапской гимназии в соцсети "ВКонтакте", на которое обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Районная газета "Вперед" Кущевского района проинформировала 16 декабря о гибели в военной операции 21-летнего Даниила Мороко, он погиб 14 декабря.

Школа станицы Архангельская Тихорецкого района на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 17 декабря сообщила о гибели в военной операции на Украине выпускника учебного заведения 23-летнего Дмитрия Осипова. Он служил в звании сержанта.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 266 бойцов из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 23.50 мск 22 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3128 бойцов с юга России, в том числе 1532 - из СКФО и 1596 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

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