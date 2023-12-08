Шесть военных из Краснодарского края погибли в зоне СВО

08 декабря 2023, 18:39

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Сергей Ткаченко, Сергей Кротко, Иван Проценко, Николай Привальцев, Константин Сушинский и Александр Кириенко погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 261 военной из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Керимов-Алексушин, Евгений Федоров и Иван Плюснин погибли на Украине. Общее число погибших на Украине уроженцев Краснодарского края. гибель которых на Украине подтвердили власти, ддостигло 255.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Сергей Ткаченко погиб 5 марта в Запорожской области, сообщил сегодня глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин, отчитываясь об открытии мемориальной доски в гимназии, где учился погибший. Ткаченко окончил гимназию №8 в 1988 году, затем Новосибирское высшее военное командное училище МВД в 1993 году. В этом же году получил распределение в город Шахты Ростовской области, в учебный полк МВД, который готовил младший командный состав во время первой Чеченской кампании. Затем были неоднократные командировки в Моздок и Хасавюрт. В зону военной операции отправился добровольцем, награжден орденом Мужества посмертно, говорится в сообщении в Telegram-канале Перепелина.

Сергей Кротко и Иван Проценко погибли в военной операции на Украине в школах, где они учились, открыты мемориальные доски, коротко отчиталась сегодня в своем Telegram-канале администрация Ейского района.

Власти Крыловского района в своем Telegram-канале сообщили сегодня об открытии мемориальной доски Николаю Привальцеву, погибшему в ходе военной операции на Украине. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Привальцеву было 36 лет, он погиб 6 августа.

Житель Туапсе, 33-летний старший лейтенант Константин Сушинский погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале 6 декабря.

Администрация Каневского района 29 ноября в своем Telegram-канале сообщила о передаче ордена Мужества вдове погибшего в ходе военной операции на Украине Александра Кириенко.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 261 бойца из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 18.40 мск 8 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3030 бойцов с юга России, в том числе 1479 - из СКФО и 1551 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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