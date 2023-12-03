Трое военных из Краснодарского края погибли в ходе СВО

03 декабря 2023, 00:50

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Шамиль Керимов-Алексушин, Евгений Федоров и Иван Плюснин погибли на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель как минимум 255 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Дьяков стал 252-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Житель Туапсе Шамиль Керимов-Алексушин погиб в военной операции на Украине. Ему было 25 лет, сообщила 30 ноября администрация Туапсинского района в своем Telegram-канале.

Администрация Апшеронска 22 ноября отчиталась о передаче родным гвардии сержанта Евгения Федорова, погибшего в ходе специальной военной операции, ордена Мужества.

Власти Новороссийска сообщили о гибели в военной операции Ивана Плюснина. В 2016 году Иван поступил на военную службу, заключив контракт, служил в воздушно-десантных войсках. Он награжден орденом Мужества посмертно, сообщила администрация Новороссийска в своем Telegram-канале 27 октября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 255 бойцов из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.50 мск 3 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 2993 бойцов с юга России, в том числе 1468 - из СКФО и 1525 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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