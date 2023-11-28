Военный из Динского района погиб в зоне спецоперации на Украине

28 ноября 2023, 06:02

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Андрей Дьяков из станицы Воронцовской Динского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена официально гибель в ходе нее не менее 252 жителей Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно о гибели на Украине Евгения Когтева из Новопокровского района Краснодарского края. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 251 жителя Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Глава Нововеличковского сельского поселения Галина Кова сообщила 26 ноября в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" о гибели на Украине местного жителя Андрея Дьякова. По ее словам, уроженец станицы Воронцовской был похоронен 24 ноября на местном кладбище.

Глава поселения не привела подробностей жизни и гибели Дьякова, указав лишь, что он погиб при выполнении военных задач в зоне СВО.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 252 бойцов из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 05.00 мск 27 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2962 бойцов с юга России, в том числе 1453 - из СКФО и 1509 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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